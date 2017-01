Masiva manifestación en contra del loteo de la reserva natural en El Bolsón

No es solo el número

Encabezaban la marcha pobladores de Mallín a caballo, niños y niñas montando, junto con jóvenes y adultos.

Los equinos en su manso andar, son el símbolo del poblador rural, no sólo por ser una herramienta de trabajo, sino por ser parte importante de la cultura , es decir el amor por el caballo. Tractores y una carroza"mallinera", en donde se podían ver los frutos de la producción junto a escultura de la montaña, el agua y los bosques. Es decir, todo lo que forma parte de la vida rural, en donde el agua y la tierra son fundamentales.

"Venimos porque el loteo va a afectar nuestra forma de vida, porque nosotros vivimos de la tierra", expresó un antiguo poblador de la zona que manejaba uno de los tractores.





Luego de los caballos, las comunidades mapuche de la zona, cantaban y danzaban al ritmo del kultrún y la trutruca, expresando durante toda la marcha su newén mapuche, en consonancia con todo lo que se estaba viviendo.





Las comunidades mapuches de la zona, como Las Huaytecas, y otras viven ancestralmente en el territorio donde los magnates multimillonarios como Lewis o Benetton, a través de sus testaferros locales intentan avanzar cada vez más comprando a precio vil tierras fiscales mediante operaciones fraudulentas abaladas por gobernantes corruptos.







Muchas banderas, muchas consignas, muchos carteles caseros pensados y fabricados a mano con consignas creativas y genuinas.



Luego de la columna de pueblos originarios, la gran bandera de "Soberanía Popular" (quemada, vuelta hacer y vuelta a quemar, y vuelta hacer), era la bandera principal detrás de la cual se encolumnaban miles y miles de personas: en sillas de ruedas, con bastón, papás y mamás con niños en los hombros o en mochilitas, niñas y niños con sus rostros pintados con gotas de agua, gupos de jóvenes cantando y bailando, una cuerda de tambores inmensa, una murga al estilo porteña tocando y danzando, un grupo de chicos tocando canciones con trompetas y platillos, dos personas tocando el gong alrededor de la marcha.

Esta marcha de mil colores, no se puede solamente cuantificar, si bien decir más de 10.000 personas en el Bolsón, es un número enorme, histórico y difícil de ignorar para quienes miran para otro lado. Fue realmente, el pueblo el que salío a la calle, convencido de que estar en ellas manifestándonos es la forma que nos escuchen, es la forma de expresar el desacuerdo con la políticas gubernamentales, la disconformidad o quizá la desilusión de sentirse nuevamente estafados por gobernantes que hacen campaña expresando una cosa y luego haciendo otra. Pero es fundamentalmente, sentir la alegría de estar hermanados por una causa genuina, de sentir la libertad de estar en las calles.







La soberanía del agua es también la soberanía de nuestr@s cuerp@s.



Así lo expresaba un cartel y por ello la unión de la ya histórica Marcha del



No fue casual ni tampoco impuesto, que las dos marchas se junten. Fue una decisión política de l@s organizador@s, es decir mostrar que la lucha que encara el sector LGTB, Feministas, Socorritas por ejemplo, es centralmente política y no está alejada, sino aunada a las causas que nos atraviesan como el pueblo. No es un festival de verano para la atracción turística como quiso mostrar el intendente de la localidad, es un hecho eminentemente político, que muestra de alguna manera la identidad diversa de El Bolsón.





"Lewis no es puto, es liberal" cantaba la marcha de la diversidad al encontrarse en la esquina de la calle que viene desde el CIC (Centro Integrador Comunitario), lugar desde donde arranca la marcha por la diversidad. Como cada año la marcha cada vez más poblada y colorida interpela las calles de El Bolsón, visibilizando que la comunidad es también trans, homosexual, lesbiana, travesti y diversa, que todes somos sujetos de derechos y adhiriendo a consignas cono la de este año, por la Soberanía Popular, en defensa del agua y de la tierra.No fue casual ni tampoco impuesto, que las dos marchas se junten. Fue una decisión política de l@s organizador@s, es decir mostrar que la lucha que encara el sector LGTB, Feministas, Socorritas por ejemplo, es centralmente política y no está alejada, sino aunada a las causas que nos atraviesan como el pueblo. No es un festival de verano para la atracción turística como quiso mostrar el intendente de la localidad, es un hecho eminentemente político, que muestra de alguna manera la identidad diversa de El Bolsón.

Radio Abierta y Abrazo al acampe.



Al llegar la marcha a su punto cúlmine en la conocida esquina del ACA, se realizó un abrazo al Acampe Pacífico y Popular. Rostros visiblemente emocionados, recibían a la gran marcha desde el acampe sostenido desde hace ya más de 20 días por un grupo de 100 personas que se turnan para quedarse, acompañadas de la solidaridad de los vecinos que se acercan con alimentos, leña, y lo que sea necesario, porque sienten que el acampe es una lucha que nos hermana y nos visibiliza.



En ese predio, también se instaló la radio abierta que transmitió todo lo que sucedió en la marcha, y las voces y opiniones de muchos vecinos y organizaciones que se hicieron presentes para acompañar y luchar.





En una organización colectiva de diferentes medios de comunicación de la comarca, Radio Fogón del Hoyo, FM Alas y Radio La Negra de El Bolsón, la radio abierta fue transmitida por cientos de radios comunitarias, alternativas y populares de todo el país , que pidieron poder retransmitir lo que pasaba en El Bolsón, reflejo de que lo que se estaba viviendo era un hecho histórico y único.

En el centro neurálgico de la localidad, en donde se produce el cruce de la ruta 40 y la principal avenida las miles de personas de la marcha se abrazaron, saltaron y cantaron "Olelé, olalá, si este no es el pueblo, el pueblo donde está".





La marcha comenzó a desconcentrarse muy lentamente, dando una sensación de querer permanecer en las calles, conversando con los vecinos, o en rondas grandes donde se seguía repitiendo hasta el hartazgo, "fue emocionante", "impresionante".







"Si esta es la lucha, quiero estar en el festejo".





Así, lo expresó una persona que no vive en el lugar y que se acercó a la marcha.

Fue en sí un festejo, de encontrarnos aunados, libres, y sintiendo la sensación de pueblo libre y soberano en la calle.





La marcha, no fue solo impresionante por la cantidad de gente, sino por lo festiva, colorida y diversa, por la claridad de las consignas expresadas, por la creatividad e ingenio puesta en ella. La marcha fue una hermosa intensidad de corazones que latieron juntos, que entienden que sin nuestros bienes comunes no somos nada, que la forma de vida de los pobladores las deciden ellos mismos y no el poder de turno que es empleado de los intereses de los ricos.





Quienes se arrogan ser representantes del pueblo y piensan que haber ganado en las urnas con promesas falsas es una luz verde para tomar cualquier medida, tienen ahora 10.000 personas en la calle que le dijeron que "No". Una presión importante para hacerle oídos sordos. Un conflicto, que a pesar de tener a la mayoría de los medios de comunicación pagos y en contra, trascendió el cerco informativo apareciendo en medios nacionales.





Ya no pueden tapar el sol con un dedo. Sí así lo hacen no podrán descansar tranquilos, porque no son algunas personas, somos miles y seremos más.





Seremos más corazones hermanad@s latiendo juntos en las calles.

Es decir que casi la mitad de la población se manifestó en desacuerdo a las políticas de los gobiernos tanto municipal como provincial en relación a la aprobación del loteo en una zona de reserva natural, entre muchas otras consignas.