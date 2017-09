Se inicia el juicio oral y público por escuela fumigada en Santa Anita

A partir de hoy, y durante toda la semana, se realizará en los Tribunales de Concepción del Uruguay el juicio oral y público a las tres personas acusadas de haber fumigado con agroquímicos a cinco alumnos y una docente de la escuela Nº 44 República Argentina de Colonia Santa Anita, Departamento Uruguay. El hecho sucedió el 4 de diciembre de 2014, y luego de más de dos años de investigaciones fue elevada a juicio el 4 de julio.









Se trata de la primera causa en Entre Ríos que se eleva a juicio por fumigación, iniciada a partir de la denuncia de una docente y desde la campaña Paren de Fumigar las Escuelas, que es encabezada por la filial Basavilbaso, seccional Uruguay de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos ( Agmer ).









El debate oral y público se iniciará hoy en la sala 4 de los Tribunales de La Histórica. Tres personas están imputadas por Lesiones leves culposas y contaminación ambiental culposa: el titular de la firma fumigadora, el propietario del campo –en aquel momento, cuando se fumigó, había arroz–, y el piloto que manejó la aeronave que aplicó la fumigación.









Como consecuencia de aquella fumigación en diciembre de 2014, cinco niños y la docente Mariela Leiva fueron atendidos en el hospital Reverendo Padre Betcher, por vómitos, náuseas, dolores estomacales, erupciones en la piel y mucosas.









Leiva confirmó a UNO que a partir de las 9 de hoy deberá prestar declaración testimonial sobre lo sucedido aquel día.









"Como testigo, voy a relatar lo que sucedió ese 4 de diciembre a las 13. Y que no recibí ninguna notificación de que se iba a hacer alguna fumigación, que llegó el médico, la Policía constató la sintomatología en los niños y después los mismos médicos corroboraron eso; la Justicia determinó más tarde a cuántos metros se había hecho esa fumigación, que no hubo receta agronómica y que la Policía dijo que no hubo presentaciones y la Municipalidad respondió lo mismo acerca de que no hubo aviso previo de esa fumigación", explicó, al precisar que en su caso se limitará a lo sucedido en el ámbito de la institución, lo que sufrió personalmente y lo que motivó que se llamaran luego a especialistas para aportar a la causa que fue motorizada por la Fiscalía.









Desde el lunes y hasta posiblemente el viernes –aunque podría extenderse un par de días más de la semana siguiente en caso que haya que reprogramar alguna testimonial– pasarán por los Tribunales de Concepción los testigos presentados por una y otra parte. Por los denunciantes estarán, además de Leiva, la mayoría de los padres cuyos niños resultaron afectados, y también profesionales del hospital donde fueron atendidos los alumnos, el perito agrónomo nombrado por la Fiscalía y se presentará también un investigador del Conicet, que realizó estudios de aire que demostraron la contaminación a la que está expuesto el establecimiento educativo rural. Por parte de los acusados, se supo que serán fundamentalmente ingenieros agrónomos, y no se conoce si finalmente los imputados prestarán declaración.









Finalizadas todas las testimoniales, habrá cinco días hábiles para que se conozca la sentencia. La pena máxima para este tipo de delito es de tres años, excarcelable, y tiene como antecedente lo sucedido en barrio Ituzaingó de Córdoba.









"Estamos muy optimistas, tranquilos porque sabemos que todo lo que estamos diciendo nosotros fue constatado por especialistas, que ratificaron que las cosas no se hicieron bien", dijo la directora de la escuela rural N° 44 e integrante del proyecto Paren de Fumigar respecto de los incumplimientos en el empleo de productos químicos considerados residuos peligrosos y de distancias mínimas para aplicación, además de no haber sido notificado previamente. "Esto lo tenemos que tomar como una lucha de todos. Hubo más escuelas fumigadas . De hecho –contó–, sigue sin haber conciencia y no hay controles: entre jueves y sábado, cruzaron aviones por el lugar. No respetan las condiciones climáticas imperantes para una pulverización, porque más allá de que estemos o no de acuerdo con las fumigaciones, hoy se pueden realizar, pero bajo condiciones que no se cumplen".













***

Antecedente









Para estas jornadas, el colectivo Paren de Fumigar las Escuelas estará acompañado por distintos actores comprometidos con la problemática ambiental. Uno de ellos será el grupo denominado Madres de Ituzaingó.



Justamente, la semana pasada, en un caso que sienta precedente, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme la sentencia sobre la inadmisibilidad del pedido de excarcelación solicitado por la defensa del agricultor y el piloto acusados de envenenar el suelo y el ambiente por uso de agroquímicos en barrio Ituzaingó y aledaños de la ciudad de Córdoba.



Resulta emblemático ya que es el primer caso de este tipo que llega a la Corte Suprema de la Nación. El máximo órgano judicial avaló el fallo determinado en 2012 por la Cámara Nº 1 del Crimen de Córdoba, que afirmó que el uso de agroquímicos para la fumigación es delito; y fijó tres años de prisión condicional al productor rural y al piloto aeroaplicador.