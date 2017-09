El gobierno entrerriano licitó obras por 45 millones de pesos para dos escuelas de Concordia

"Tenemos el claro y concreto objetivo de generar las mejores acciones de gobierno para que la gente tenga calidad de vida. Ahora hay elecciones, pero les aseguro que las elecciones pasan y los problemas quedan. Nosotros tenemos que resolver los problemas, para eso nos eligieron", sostuvo el gobernador, Gustavo Bordet, en la apertura de sobres para la construcción de un nuevo edificio de la escuela Secundaria Nº 33 y la remodelación de la Primaria Nº 47 Justa Gayosa de Concordia. Son más de 600 alumnos los que se beneficiarán con las obras que demandará una inversión de 45 millones de pesos y se prevé concluir en 2018.









Bordet estuvo en la apertura de sobres para obras de infraestructura educativa que contempla la construcción de un nuevo edificio y la remodelación de otro. Participaron también el viceintendente, Armando Gay; el ministro de planeamiento, Luis Benedetto; el vocal del Consejo General de Educación (CGE), Gastón Echepare; el senador departamental Ángel Giano; el titular de la Unidad Ejecutiva Provincial (UEP) Juan Javier García, además de autoridades de la escuela, vecinos y alumnos.









Al respecto, el gobernador señaló: "Son tiempos de aunar esfuerzos y criterios, y dejar de lado diferencias estériles que nos separan. Tenemos un solo objetivo que es muy claro y concreto: poder generar las mejores acciones de gobierno para que la gente tenga calidad de vida. Esto no pertenece a un pensamiento político. Ahora hay elecciones, pero les aseguro que las elecciones pasan y los problemas nos quedan. Nosotros tenemos que resolver los problemas, para eso nos eligieron. Tenemos que trabajar en conjunto con el gobierno municipal, provincial y nacional para encontrarle la vuelta a los problemas que tiene la gente y resolver cada una de las situaciones que se nos presentan", insistió.









"Es una gran alegría compartir con la comunidad educativa Justa Gayoso y del barrio Benito Legerén al que tengo un especial aprecio porque, tal vez, mi abuelo fue obrero de este frigorífico, pero también porque lo aprendí a querer en mis ocho años de intendente". En ese sentido, mencionó las reiteradas visitas que hizo a esa zona de Concordia como así también las obras que allí se concretaron, entre ellas, el camino de acceso, viviendas y la red de cloacas, entre otros trabajos. "Trabajamos mucho, pero nos faltaba la escuela", remarcó.









"Trabajamos para eso en silencio durante todo este tiempo para conseguir el financiamiento. No es fácil porque esta obra demanda 45 millones de pesos, pero la plata no es nada cuando se trata de educar a los chicos. Sobre todo cuando se trata de una escuela Secundaria, porque permite que los chicos puedan estudiar acá y no tengan que irse a la ciudad, viajar y gastar en traslado. Acá se revaloriza toda la localidad y el barrio cuando hay calidad educativa como en este caso", insistió.









En ese sentido, Bordet señaló: "Hay muchas cosas pendientes. No es que acá se termina todo. Esto es una partecita". En ese marco, señaló que se trabajó mucho que para que pasen al Estado los terrenos donde está el edificio viejo de la escuela, el frigorífico. "Hoy son del Estado y en reconocimiento a todo ese trabajo vengo a hacer aquí un compromiso público de poner en valor esa zona y edificio porque también forma parte de la identidad de Benito Legerén. Es un camino que tenemos que seguir", aseguró.









A modo de cierre, Bordet señaló: "Si cada uno de nosotros hacemos lo que corresponde y ponemos todo nuestros esfuerzo, no les quepa ninguna duda que tendremos un barrio, una ciudad de Concordia, una provincia y una Nación mucho mejor y como nos merecemos", concluyó.

















"Un gran anhelo"













La directora de escuela Primaria Nº 47, Alicia Saupa, definió la apertura de sobres como "el inicio de un gran anhelo porque la escuela ya no puede albergar a las dos instituciones. Creció la matrícula tanto en el nivel Primario como en el Secundario, y son más las demandas que tenemos. El edificio ya no basta. Hoy es la esperanza de poder ver concretado ese sueño. Para el barrio también de tener su escuela Secundaria", sostuvo.









Detalló que a la escuela de nivel Primario asisten 400 alumnos y en la Secundaria llegan a 215 jóvenes. La obra contempla la refacción del edificio existente de la escuela N° 33 Justa Gayosa y prevé dos etapas. Por una parte, la puesta en valor, refacción y posiblemente de ampliación de donde actualmente funciona la escuela Primaria y que se comparte con el nivel Secundario en espacios como galerías.









Una segunda etapa prevé la construcción de un nuevo edificio para la escuela Primaria.













Concordia tomará el crédito en dólares













El gobernador, Gustavo Bordet, recibió ayer la carpeta con las obras planificadas por Concordia en el marco del crédito internacional que gestionó la Provincia. El mandatario había comprometido un porcentaje de ese préstamo a los municipios que quieran acceder a financiamiento con bajas tasas de interés y a largo plazo.



Asfaltado, infraestructura y remodelación de los espacios públicos son las prioridades establecidas y consensuadas por el Concejo Deliberante concordiense.



De esta manera, la Capital del citrus se convirtió en el primer municipio en solicitar formalmente el crédito al gobierno de Entre Ríos, cumpliendo con toda la documentación y los requisitos legales.



Bordet recibió la propuesta en manos del intendente Enrique Cresto luego de la apertura de sobres para la construcción del nuevo edificio de la escuela Secundaria de Benito Legerén. Se espera que en los próximos meses los demás municipios también presenten sus propuestas para utilizar los fondos.



La carpeta de obras contó con el aporte de todos los concejales de los diferentes bloques y fue aprobada por unanimidad. En la reunión, Bordet y Cresto también analizaron temas relacionados con la gestión en la ciudad.



El jefe comunal elevó la propuesta al Concejo Deliberante en agosto. En esa oportunidad, Cresto solicitó a los ediles que revisaran los proyectos propuestos y sugirieran o modificaran las propuestas de obras que consideraban más relevantes a realizarse con este crédito. De esa manera se definió una carpeta de obras que contempla las distintas necesidades de la ciudad.



Tras la entrega de la documentación, el intendente Enrique Cresto resaltó el trabajo en equipo con el gobernador Gustavo Bordet, desde el primer día de gestión: "Lo que nos permite continuar avanzando en importantes obras para la ciudad", dijo.





Esfuerzo y equilibrio fiscal



"La Provincia y el municipio, con mucho esfuerzo, tienen equilibrio fiscal, esto nos permite acceder a este crédito internacional y volcarlo a obra pública, con todo lo que ello significa. Es una decisión política del gobernador que va a traer beneficios en cada ciudad de la provincia en la que se lleve a cabo", sostuvo el intendente.



A su vez, Cresto destacó: "Esta carpeta de obras que le presentamos al gobernador y al ministro Luis Benedetto fue elaborada con la mirada y el aporte de cada uno de los concejales, de todos los bloques. Porque esa es la forma de trabajo que definimos desde el primer día, con diálogo, con consenso, en equipo, para alcanzar las mejoras que todos los concordienses buscamos", afirmó.