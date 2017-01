Gualeguaychú: quieren impedir la participación de Teatro por la Identidad en el Carnaval

En octubre del año pasado la ONG "Teatro x la identidad" –que acompaña desde la actividad teatral la búsqueda de las Abuelas de Plaza de Mayo desde hace años– presentó una propuesta para participar en el Carnaval del País, la cual fue aceptada a comienzos de noviembre por la comisión organizadora.









Pero en las últimas horas, miembros de la Comisión de Carnaval hicieron saber que cambiaron de idea, y que no quieren la presencia de una actividad que, en su criterio, "politiza el carnaval".









La intervención artística consiste en el desfile de un títere de una abuela de cinco metros de altura (manipulado por cinco personas) y de un nieto (manipulado por tres) que, acompañados por reconocidos percusionistas que generan el clima , van buscándose y encontrándose durante la marcha. La única pancarta que se quiere difundir dice: "Si dudás de tu identidad comunícate con las abuelas. 011-4384 0983".











Tras la aprobación de la propuesta, los miembros de la ONG presentaron un proyecto ante el Ministerio de Cultura de la Nación, que fue aprobado y que posibilita que ese colectivo llegue a la ciudad del sur entrerriano con todos sus integrantes y la infraestructura necesaria para hacer un aporte al espectáculo carnavalesco, uno de los más populares y concurridos de la Argentina. Un aporte de enorme calidad artística pero además de honda dimensión humana.

Integrantes de organismos de derechos humanos de Gualeguaychú celebraron la idea, que combina –como en todos los espectáculos de Teatro x la identidad– el buen gusto con la dignidad de la lucha, y una sencilla sobriedad que se expresa en el mensaje: "Si dudás de tu identidad comunícate con las Abuelas".







Ante semejante decisión, la preocupación hizo que integrantes de organismos se expresaran en público, entre ellos lo hizo Matías Ayastuy, que aunque coordina el área de Derechos Humanos de la Municipalidad de Gualeguaychú, dejó claramente expresado que se manifestó a título personal.







La aclaración es relevante porque la cuestión de los derechos humanos es una política de Estado que en la Argentina debe trascender cualquier bandería. De hecho, no es menor el dato de que el proyecto fue aprobado por el Ministerio de Cultura de la Nación en la actual gestión de Cambiemos, con un color político que nada tiene que ver con el que gestiona Gualeguaychú.







Ayastuy explicó, en diálogo con este cronista, que su carta fue escrita con dolor pero sobre todo con la expectativa de que los miembros de la Comisión de Carnaval recapaciten y rectifiquen sus acciones más recientes, honrando el compromiso asumido meses atrás.







A continuación reproducimos el texto de Ayastuy, que explica cronológicamente los sucesos y califica a la actitud de la Comisión como "absolutamente incomprensible e inexplicable".







La búsqueda de la identidad







La búsqueda de la identidad es una labor absolutamente necesaria y constituye una de las más justas e incuestionables causas a la que se han plegado referentes que van desde Lio Messi y Javier Mascherano a los más diversos músicos, actores y miles de ciudadanos e instituciones desde 1983 al presente. TxI es una ONG que acompaña la búsqueda de las Abuelas desde hace años apelando al teatro como recurso comunicacional para lograr que quienes dudan de su identidad se acerquen a dicha organización.



En octubre pasado la ONG TxI realizó un pedido formal a la Comisión del Carnaval para participar en el espectáculo más importante de la ciudad, pedido que fue aceptado a principios de noviembre por los organizadores del evento.



Ilusionados con la participación artística en las dos noches del fin de semana largo de la fiesta más importante del país a cielo abierto, los integrantes de TxI pusieron en marcha las gestiones necesarias que implicaron: presentación de un proyecto ante el Ministerio de Cultura de la Nación que fue aprobado con el fin de apoyar esta causa y el pago de las reservas para alojar a los 20 artistas necesarios para la actuación.



La intervención artística consiste en el desfile de un títere de una abuela de cinco metros de altura (manipulado por cinco personas) y de un nieto (manipulado por tres) que, acompañados por reconocidos percusionistas que generan el clima, van buscándose y encontrándose durante la marcha. La única pancarta que se quiere difundir dice: "Si dudás de tu identidad comunícate con las abuelas. 011-4384 0983".



Días atrás se formalizó la sorpresiva decisión de no aceptar la participación de TxI, faltando al valor de la palabra dada con anterioridad. Si bien se aclaró denodadamente que la intervención artística no busca "politizar el carnaval", en el sentido que quisieron instalar algunos integrantes de la comisión, quedó en claro que se trata una propuesta que, evidentemente, ni siquiera había sido leída.



Ante esta actitud absolutamente incomprensible e inexplicable, los integrantes de la Comisión se comprometieron a expedirse por escrito este viernes 20 de enero, antes del mediodía.



Si bien preocupan profundamente las graves expresiones vertidas por algunos integrantes de la Comisión que llegaron al punto expresar que "si pasa por el Corsódromo Teatro x la Identidad nuestra comparsa no desfila esa noche"; estamos seguros que el resto de los miembros de la Comisión sabrá recapacitar y volver a la decisión que inicialmente se transmitió.



De más está decir que, independientemente de cualquier bandera política, se trata de aportar a la legítima e incuestionable búsqueda de las abuelas de los más de 400 nietos que durante el último golpe de Estado fueron robados de sus familias y que actualmente viven con una falsa identidad, sin saberlo. Hasta el día de hoy, las Abuelas han recuperado más de 120 nietos de los aproximadamente 500 que se estima que fueron ilegalmente apropiados.





El Carnaval de Gualeguaychú cobija por estas horas una inesperada situación que causa un sabor amargo a miembros de organizaciones vinculadas con la defensa de los derechos humanos y el histórico reclamo por Verdad y Justicia en relación con los crímenes de la dictadura.