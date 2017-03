Agmer resolvió acompañar los paros de Ctera y la CTA

Entre las resoluciones del congreso se encuentra "sostener y acompañar los paros convocados por Ctera de los días 15,16, 21 y 22 de marzo y del paro convocado por las dos CTA" para el 30 de marzo.

Asimismo se decidió "participar activamente de la Marcha Federal Educativa los días 21 y 22 de marzo" que se realizará en Buenos Aires.

Exigen al gobierno provincial que reabra la discusión salarial para presentar una oferta superadora al 6% ofrecido para marzo hasta el momento y que supere el techo del 18% anual.

Además realizarán acciones departamentales de forma simultanea en toda la provincia en el marco de la asamblea 1.318 el martes 28 de marzo.

Agmer también decidió "repudiar el atentado sufrido por una compañera en la marcha del 8 de marzo en Paraná , denunciando la desidia de la municipalidad que no tomó los recaudos necesarios para que no ocurriera este hecho y a la Justicia por no haber actuado de oficio".