Soja: un productor no cubrirá los costos si arrienda el campo

Los márgenes de producción de soja de segunda serán negativos esta temporada en quienes no tienen campo propio.

Las entidades tomaron como referencia un precio esperado de US$ 312 por tonelada de soja de segunda, un costo de cosecha de US$ 72 para sur y oeste y US$ 75 para las zonas norte y este de la provincia. Para el arrendamiento, se estimó un monto de ocho quintales de soja por hectárea por año para la zona sur y oeste y de cinco quintales para el norte y este entrerriano. Del arrendamiento anual el 40% se le imputa al trigo y el 60% restante a la soja de segunda.

Soja necesaria según la zona

En la zona sur, el productor necesitará cosechar 1.590 kilogramos de soja sin arrendamiento y 2.140 con arrendamiento para alcanzar un resultado positivo, pero el margen bruto (los ingresos menos los costos totales) será de 3 dólares por hectárea si el campo es propio, y en el caso de arrendar sufrirán pérdidas de 147 dólares por hectárea.

En la zona norte la producción deberá ser de 1.660 y 2.010 kilos, respectivamente, mientras que el margen bruto será de 16 dólares por hectárea sin arrendamiento, y una pérdida de 78 dólares por hectárea si el campo es alquilado.

En la zona oeste tendrá que cosechar 1.540 y 2.080 kilogramos por hectárea sin y con arrendamiento; en tanto que el margen bruto será de 16 dólares y -78 dólares, respectivamente. Por último, un productor tendrá que producir 1.670 y 2.030 kilos por hectárea para cubrir los costos de la zona este, pero se prevén márgenes brutos negativos: 25 y 119 dólares por hectárea, respectivamente, por debajo de la inversión.

Gastos, costos y venta

Al momento de realizar el cálculo final, el informe tuvo en cuenta el costo medio de labores e insumos, el margen bruto por unidad de superficie, el rendimiento de indiferencia y el retorno directo por peso gastado. Los gastos en labores e insumos (semillas, agroquímicos, fertilizantes) tomados para el cálculo del costo de implantación y protección del cultivo fueron de US$ 346 y US$ 352 por tonelada, según la región.

Además, se tomaron como costos los gastos de implantación y comercialización sin impuestos, y el asesoramiento técnico y gastos de la empresa. Finalmente, para el precio de venta de la soja de segunda, se tomaron los promedios de la Bolsa de Comercio de Rosario en noviembre último.