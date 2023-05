Recupera las fotos eliminadas de la tarjeta SD ahora mismo

Si esto es lo que te ha sucedido a ti también, y quieres saber cómo recuperar las fotos eliminadas, llegaste en el lugar correcto, porque en el artículo de hoy te vamos a contar que debes hacer para recuperar fotos de tarjeta SD con facilidad y sin perder tiempo.

¿Cuáles son las causas de la eliminación de fotos de la tarjeta SD?

Hoy en día, la gran mayoría de las fotos tomadas por miles de usuarios en el mundo quedan archivadas en dispositivos electrónicos como las tarjetas SD, herramientas esenciales para almacenar cualquier tipo de archivo. Sin embargo, estas unidades de almacenamiento no siempre son seguras porque, en algunas ocasiones, de la noche a la mañana, todas las fotos salvadas pueden eliminarse. ¿Por qué?

Las razones pueden ser muchas, pero los escenarios más comunes son:

*Error humano: cuando, por equivocación, se selecciona la opción de eliminar todo lo que contiene la tarjeta;

*Formateo: en este caso, la tarjeta borra por completo su contenido para poder resolver problemas técnicos;

*Infección de virus: que se propagan por todo el dispositivo electrónico dañandolo.

¿Cómo recuperar fotos borradas de una tarjeta SD dañada sin descargar software?

Descubrir un día que todos tus recuerdos fueron borrados por alguna razón, puede provocar grandes dolores de cabeza, sobre todo si no se sabe qué hacer. De todos modos, no debes dejar sobresalir el pánico porque, existen algunos métodos que puedes probar a poner en práctica para recuperar fotos de tarjeta SD sin tener que instalar software de terceros.

Método 1: copia de seguridad

El primer método que deberías probar es corroborar si tu dispositivo está sincronizado a alguna cuenta de almacenamiento como aquellas ofrecidas por Google, iCloud o Dropbox. En caso de ser así, podrás acceder a las copias de seguridad de respaldo creadas en estas cuentas de almacenamiento en nube para tener de vuelta a todas tus fotos seleccionando cuáles de ellas te interesa recuperar.

Método 2: Papelera de reciclaje

Una válida alternativa es verificar si tus fotos aún están disponibles en la papelera de reciclaje. De hecho, muchas veces, si las fotos fueron eliminadas sin querer, quedan almacenadas en la papelera por un cierto periodo de tiempo durante el cual podrás ingresar a este espacio de tu computador para recuperar las fotos que son de tu interés.

Estos métodos son muy útiles para recuperar fotos de tarjeta SD, pero, debemos señalar que no siempre estas opciones funcionan porque, si las fotos fueron eliminadas definitivamente, ya no van a estar disponibles en la papelera y, en caso de no haber creado copias de seguridad, no será posible realizar el repristino deseado.

Con Recoverit los resultados están garantizados

Si los métodos que te presentamos antes no dieron los resultados esperados, no debes preocuparte porque la solución ideal para ti es descargar y utilizar software especializados en la recuperación de datos. Entre todos los programas que puedes encontrar por Internet, el mejor en absoluto es Recoverit de Wondershare.

Este software, que integra a 35 patentes de última generación, es reconocido en la web como la herramienta salvavidas porque es capaz de recuperar fotos de tarjeta SD eliminadas sin querer de forma sencilla y rápida. Con 3 simples clics el software te va a devolver todos tus recuerdos para luego guardarlos en un lugar más seguro para que este inconveniente no suceda nunca más.

De todos modos, aunque este problema se vuelva a repetir nuevamente, Recoverit podrá ayudarte otra vez. Efectivamente, este software no solo es capaz de recuperar lo que se ha borrado de tu tarjeta SD. De hecho, es capaz de escanear cualquier tipo de dispositivo electrónico como PC, notebook, unidad USB, disco duro externo e interno. Gracias a su tecnología innovadora patentada Recoverit no tiene límites porque, además de lo que te acabamos de mencionar, el programa puede recuperar los files perdidos sin importar las causas de la eliminación. Fallo técnico, error humano, infección de virus, no son un problema de Recoverit y de su sistema de análisis profundo que es capaz de encontrar todo lo que parece perdido para siempre.

Sin contar que, el software es compatible con cualquier tipo de formato de fotos, desde los más comunes como JPEG, PNG, JPG, RAW, RGB, PSD a los de uso profesional como 3DM, 3FR, ABM, ART, ARW, BLD.

Guía paso a paso para recuperar fotos perdidas de la tarjeta SD con Recoverit

Como te contamos antes, Recoverit es el software profesional que garantiza excelentes resultados, siendo al mismo tiempo el programa más fácil de usar. Al respecto, como te vas a dar cuenta tú mismo a continuación, los pasos a seguir son muy pocos y muy sencillos.

Paso N°1

Primero que todo deberás descargar Recoverit en tu PC, instalarlo y abrir el programa.

Paso N°2

Luego deberás insertar la tarjeta SD en tu laptop

Paso N°3

Ahora, deberás buscar en el menú de Recoverit la unidad de almacenamiento de tu interés, es decir la tarjeta SD.

Paso N°4

Recoverit iniciará con la escansión del dispositivo electrónico seleccionado para buscar las fotos que pueden ser recuperadas.

Paso N°5

Finalizada la escansión, el programa abrirá una ventana emergente para que puedas previsualizar el contenido que puede ser recuperado, selecciones las fotos que quieres tener de vuelta y listo. El software salvará tus imágenes en tu pc.

¿Qué más puede hacer Recoverit?

Ahora bien, cabe destacar que Recoverit no es solo un programa que puedes utilizar para recuperar fotos de tarjeta SD. De hecho, este software patentado tiene muchas funcionalidades integradas que puedes emplear para repristinar cualquier tipo de contenido eliminado por error. Datos, documentos, archivos de Office, videos, películas, estos y mucho más podrás recuperar con Recoverit en un abrir y cerrar de ojos.

Como si esto no fuera suficiente, el software permite llevar a cabo un proceso de recuperación mejorada de videos y fotos, permitiendo incluso reparar los files corruptos. Sin contar que, con las nuevas herramientas integradas, podrás recuperar inclusive NAS y Linux.

Conclusión

Las fotos son parte integrante de nuestras vidas desde hace un par de décadas. Cada una de estas imágenes nos permite revivir recuerdos y emociones, por lo que perderlas porque fueron eliminadas de la tarjeta SD puede ser muy estresante.

En estas situaciones, es esencial saber cómo recuperar las fotos perdidas. De todos los métodos que te hemos indicado, la mejor opción es absoluto es Recoverit de Wondershare, un software profesional de fácil uso que es compatible con una gran cantidad de dispositivos de almacenamiento como la tarjeta SD y que es capaz de recuperar en cuestión de minutos todas tus fotos.