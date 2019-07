Rechazan abreviado de un joven que incendió la casa de su ex y la hija

Un grave hecho de violencia de género ocurrido en Paraná iba a ser resuelto con un juicio abreviado, pero el cambio de delito imputado no convención al juez Elvio Garzón. La Fiscalía y la defensa habían acordado que Félix Ávalos había cometido el delito de Daño, al incendiar la puerta de la casa de su exparea y la hija, pero para el magistrado se trató de un hecho más grave, ya que las víctimas corrieron peligro de vida.

Ávalos está imputado por dos hechos. Por un lado, sobre el cual no hubo controversias, es una Violación de domicilio y Amenazas. El otro fue un ataque perpetrado por Ávalos en la vivienda de la mujer, donde provocó el incendio de la puerta, que no se propagó y no causó víctimas gracias a un vecino.

Este hecho había sido calificado legalmente como Daño, y se había acordado una pena en total de dos años de prisión efectiva.

El juez Garzón analizó las pruebas del legajo y decidió no homologar el acuerdo entre las partes, ya que no coincidió en absoluto con esa calificación.

Lo fundamental fue el testimonio de un vecino que dijo haber observado el hecho, ocurrido en horas de la madrugada, y relató haber intervenido urgente: golpeó las ventanas para despertar a la mujer para que salieran a tiempo. El hombre dijo que si él no hubiera actuado, madre e hija podrían haber muerto asfixiadas.

Además, la víctima declaró que se despertó por los golpes del vecino y que se levantó afectada por el humo que invadió la casa.

Por lo tanto, para Garzón el hecho se encuadra en el delito que figura en el artículo 186 inciso 4 del Código Penal, que es Incendio agravado por peligro de muerte de una persona (en este caso dos). Éste tiene una pena mínima de tres años de prisión.

Ávalos es sobrino de Claudia Bernal, condenada por lavado de dinero del narcotráfico. En el marco de una causa por tenencia de drogas con su tía, en Villa Mabel, el joven fue sentenciado a tres años y cuatro meses de prisión efectiva. Ahora se encuentra en la Unidad Penal, ya que el juez, por pedido de la Fiscalía, decidió prorrogar la prisión preventiva en la causa de violencia de género que aún no está resuelta.