Curandero de Concordia será juzgado en diciembre por abuso sexual

En ese sentido, se hace saber que previo a la renuncia del abogado particular de Zabala y a la designación de Garaycoechea, ya estaban fijados debates con este mismo defensor oficial en las causas "A., A. s/ abuso sexual sin acceso carnal" Expte. N° 0254-OGA (4 y 5 de noviembre de 2024) y en el Expte. Nº1956-OGA, "A., M. E. S/ amenazas calificadas lesiones leves agravadas (en contexto de violencia de género)" (5 y 7 de noviembre de 2024).

El juicio a Zabala, quien está detenido, se elevó a fines de junio pasado, y el 5 de julio de este año la OGA Concordia fijó el debate con la integración colegiada de Pablo Jorge Garrera Allende, Silvina Gallo y María Clara Mondragón.

El descargo de una víctima

La semana pasada, una de las víctimas -A.P.- hizo un descargo en el que cuestionó la suspensión de la audiencia prevista para este mes. "No les importamos en lo más mínimo. Una mínima parte mía creía que podía haber justicia en Concordia. Estamos luchando, no contra los fiscales o el nuevo abogado que pidió la suspensión del juicio, sino que luchamos contra un sistema que es corrupto, que no tiene empatía. No les interesa porque no somos conocidos, ni familiares ni del entorno de ellos", aseguró.