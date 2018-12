Abogada trabaja en una segunda denuncia por violación contra Darthés y habría dos víctimas más

A menos de 48 horas de que se conociera la acusación contra Juan Darthés, la abogada Raquel Hermida Leyenda reveló que trabaja en una segunda denuncia por violación en la que también está involucrado el actor. Según contó, se trata de una "trabajadora técnica" de televisión y solo resta la firma de la víctima para realizar la presentación judicial. Pero eso no es todo: admitió que existen otras dos jóvenes que analizan denunciarlo.





"Es una chica de piso, una trabajadora técnica. No puedo dar más detalles hasta que su psicóloga me lo permita"", expresó la abogada en una entrevista con #Feinmann910, en Radio La Red AM 910. "La denuncia está redactada, fue hecha por mi estudio jurídico. Pero el equipo interdisciplinario está trabajando para ver la situación de la víctima y analizando cuándo se puede considerar oportuno presentarlo".





"Estamos esperando la firma de la víctima, nada más que eso. Incluso, está en trámite un poder especial para querellar".





Cómo se produjo el abuso. Según explicó Hermida, fueron tres situaciones en las que el actor abusó de esta joven de 18. "Las dos primeras fueron sin acceso carnal y en la última hubo acceso. Iba distintos días tratando de acercarse a su presa. Era una presa codiciada por él, con la que insistía e insistía hasta que finalmente lo logró", explicó.





Consultada sobre si estaba al tanto de la existencia de otras posibles denunciantes, la abogada admitió que hay dos chicas "que sé que están consultando abogadas. En este momento, ellas no están en el país, pero sé que consultaron abogados. ¿Si hubo acceso carnal en ambos? Una sí y la otra, no".









Darthes se defendió en las redes

No es verdad lo que se dijo, por Dios! Es una locura, nunca sucedió eso. Por favor esperemos los tiempos de la justicia. Gracias @FernandBurlando por escucharme. — Juan Darthés (@darthesjuan1) 12 de diciembre de 2018





En tanto, María Leona, esposa del actor acusado de violación, envió un mensaje a la producción del programa "Pamela a la tarde", mientras trataban el tema.





“Es todo una mentira. Son calumnias. Esto es un vuelto para Juan”.

