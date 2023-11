Sofía Fouces fue la mejor delantera de la temporada en EE.UU.

La entrerriana Sofía Fouces, ex jugadora del CAE, se quedó con el premio a la mejor delantera de la temporada en el hockey sobre césped de Estados Unidos.

Sofía Fouces, actual jugadora del Monmouth Field Hockey de Estados Unidos, se proclamó campeona de la temporada regular junto a su club y, además, salió coronada como la mejor jugadora ofensiva del año. La ex jugadora del Club Atlético Estudiantes de Paraná realizó estos números: 17 goles, 39 puntos, 7 goles ganadores por partido y 69 tiros a puerta.

Sofía Fouces 1.jpg Sofía Fouces (16) fue la mejor delantera de la temporada

El CAE se hizo eco de la noticia y realizó un posteo en las redes sociales en forma de saludo hacia su ex jugadora. "Felicitaciones Sofía Fouces por el campeonato y la distinción Offensive Player of the Year. Felices de ver a una jugadora de CAE creciendo en USA y llevando la bandera Albinegra en el corazón", rezó el posteo.

"Muchas gracias. Nada de todo esto hubiese sido posible sin un club como el nuestro. Formador de grandes deportistas pero sobre todo, formador de buenas personas. Lejos pero siempre cerca", contestó la jugadora de hockey sobre césped.