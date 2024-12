Mariano Werner tras lo sucedido en La Plata: "Habrá un antes y un después"

"Lamentablemente tenemos que hablar de esto, que no es lindo. Manchamos una categoría tan linda, necesaria y que tanto trabajo nos da, por tres individuos que sabían lo que estaban haciendo", remarcó. Además, aclaró que él también fue protagonista directo de una acción que afectó a otros, pero de ninguna manera, señaló, fue intencionalmente así: "Ojo, yo me he equivocado deportivamente, lo he asumido. Fui responsable de cometer errores pero con la firmeza de que nunca lo quise hacer a propósito".