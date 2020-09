José Basanta confirmó su retiro del fútbol profesional

José Basanta, exdefensor del seleccionado argentino en el Mundial de Brasil 2014, anunció este sábado su retiro del fútbol tras estar unos meses en el país luego de su salida del fútbol mexicano a finales de la temporada que concluyó a mitad de año.

El zurdo se instaló a principios de junio en su Tres Sargentos natal y si bien existió alguna posibilidad de terminar su carrera en Estudiantes, el futbolista decidió ponerle punto final a su carrera futbolística. El ahora exjugador, de 36 años, posee récord de presencias junto a Cristiano Ronaldo en los mundiales de clubes.

José Basanta, primo de Mariano Pavone, comunicó su decisión en su cuenta de Instagram con una foto del equipo que integró en el 2007 en Estudiantes. "Fueron años muy lindos, llenos de aprendizajes, vivencias, emociones, pero por sobre todas las cosas, de mucho crecimiento profesional y humano. Quiero agradecer a todos los clubes en los que jugué", expresó.

image.png José Basanta anunció su retiro del fútbol

Luego señaló: "Estudiantes de la Plata, que no solo es el club que me permitió debutar en esta profesión, sino también, el que me formó e inculcó valores y profesionalismo que me acompañaron a lo largo de mi carrera. Olimpo, que pase un año excelente, de mucho aprendizaje y donde logramos dos campeonatos para posteriormente lograr el ascenso a Primera División".

"Rayados (Monterrey) , donde jugué casi toda mi carrera como jugador profesional, donde viví muchísimas emociones y experiencias inolvidables. Es sin dudas, mi segunda casa y siempre estarán en mi corazón. Fiorentina es el club q me hizo cumplir unos de mi sueños como profesional, jugar en Europa y crecer profesionalmente", agregó .

En el final de la despedida, José Basanta dedicó un párrafo a la selección: "y por último, a la AFA , por permitirme jugar en la Selección y cumplir el sueño que tuve desde chico que es jugar un Mundial. Una experiencia única y que jamás olvidaré".

Basanta también tuvo palabras de agradecimiento para técnicos, compañeros y para todas las personas que fueron parte de su carrera como futbolista, y su familia. El defensor debutó en primera en el 2003, jugó 32 partidos en sus dos etapas en Estudiantes, 36 en Olimpo, 371 en Rayados y 39 en la Fiorentina. Con el seleccionado argentino disputó doce partidos en la era de Alejandro Sabella, seis por eliminatorias y dos en el Mundial de Brasil.