Emanuel Ledesma y Ángel Ielpo llegaron este miércoles a Paraná luego de haber jugada la primera edición de la Copa América de fútbol de Talla Baja. El Seleccionado nacional logró tres victorias (Colombia, Chile y Brasil) y perdió en la final ante Paraguay. "Estamos muy contentos de dar este paso", dijo Emanuel Ledesma en su visita a UNO. Ema fue uno de los impulsores de la movida que comenzó hacer cuatro años. Y en ese recorrido repasó los grandes logros deportivos e inclusivos. "Hoy ya no nos dicen enanos", declaró uno de los referentes del plantel y de la provincia de Entre Ríos.

Argentina sorteó la primera fase con dos triunfos apabullantes por 6 a 0 ante Colombia y 10 a 1 ante Chile donde Ángel Ielpo marcó en los dos y luego llegó el Superclásico ante Brasil. Y para Ema este partido fue el más apasionante por el dramático desarrollo. "Perdíamos 1 a 0 a seis minutos del final y lo dimos vuelta con el gol de chilena Antúnez. Fue increíble", señaló el jugador hincha de Patronato. Luego opinó que ante Paraguay "lamentablemente" se les complicó y dijo que el 3 a 0 se debió que fueron "desordenados". De todos modos aclaró que "hay un antes y un después" luego de este Encuentro del que además participaron Perú, Estados Unidos y Canadá.

"Para mí fue un orgullo jugar una Copa y convertir primero contra Colombia y luego contra Chile. Sobre todo contra Chile que es un clásico y por la rivalidad que hay entre los dos países. Lo grité con todo", comentó Ángel Ielpo.

A su vez, el jugador de barrio San Agustín, comentó que "fue muy bueno el torneo" y rescató muchas cosas además de lo deportivo. "Vinieron muchos países y eso fue muy bueno. Se generó una amistad entre todos y hablamos de todo tipo de cosas que nos pasaron en la vida. A pesar de no haber salido campeones fue muy importante para nosotros", confesó el goledor.

Ielpo tendrá que cambiar el chip rápidamente porque se viene otro gran desafío y trabaja a contrarreloj por una lesión. "Ahora dejo el fútbol por un rato y estoy tratando de recuperarme de una lesión. Recibí una patada en la final que me dejó fuera de la cancha y me sentí muy mal. Me tuve que comer la bronca desde afuera. Ahora se viene un Sudamericano y Panamericano de parabadminton y le voy a poner garra y fuerza para estar bien y sacarme la espina", mencionó el jugador que llegó este miércoles a Paraná y el médico le dio reposo absoluto para viajar a Perú el viernes donde tendrá los dos Torneos.

Pulga y Pelusa, como se denominaron en el inicio, generó una revolución en la vida de las personas con acondroplasia. Sobre todo por el poco tiempo en el que lograron tantas cosas, lo que a Ema le resulta "increíble".

El primer contacto surgió en 2014 y un año más tarde, en diciembre de 2015, jugaron el primer amistoso en Perú. "En estos años pasó de todo. Cuando empezamos éramos 11 chicos y ahora somos alrededor de 60 en todo el país. Nos encontramos, nos vemos y entrenamos en todo el país. Se ha logrado algo increíble", opinó el jugador nacido el 2 de abril de 1984. En ese sentido adelantó que irán por más porque el presidente de la AFA les hizo una promesa. "Chiquiti Tapia se comprometió a organizar la primera Copa del Mundo de Talla Baja. Algo impensado hace un par de años. El presidente de la AFA estuvo en la premiación y nos dio todo el apoyo", expresó el jugador.

La Selección de Talla Baja es más que un equipo es un ejemplo de lucha por la inclusión que está dando un gran paso para derribar los prejuicios. "Ya no nos dicen enanos, se ha cambiado la palabra enanos por Talla Baja y cuando uno escucha eso dice uhh... está dando frutos todo lo que se está haciendo. En las mismas escuelas y colegios se dice Talla Baja para que uno se sienta bien y no se sienta aislado", reflexionó Ema.

Al mismo tiempo recordó que las personas con Talla Baja "pueden ir a la escuela, a la universidad, hacer deportes, trabajar, hacer lo que hace cualquier persona, solo nos faltan unos centímetros", declaró.