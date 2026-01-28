Uno Entre Rios | Ovación | Franco Colapinto

Franco Colapinto volvió a ser protagonista en los test de pretemporada de la Fórmula 1

Franco Colapinto finalizó segundo en la tabla de tiempos de la sesión disputada en Barcelona. El piloto argentino mejoró el tiempo registrado el lunes.

28 de enero 2026 · 12:39hs
Franco Colapinto volvió a ser protagonista en los test de pretemporada de la Fórmula 1

El piloto Franco Colapinto volvió a ser protagonista en los test de pretemporada de la Fórmula 1 2026 y finalizó segundo en la tabla de tiempos de la sesión matinal disputada en el Circuito de Barcelona-Catalunya. Al volante del Alpine A526, el argentino marcó un registro de 1m19s150 y completó 56 vueltas, quedando solo por detrás de George Russell (Mercedes),

La jornada estuvo condicionada por el clima, luego de un martes prácticamente inactivo por la lluvia, donde la escudería francesa decidió no salir a pista, y contó con una mayor presencia de autos en pista.

Franco Colapinto y una experiencia esperanzadora. 

Franco Colapinto terminó en el podio del test con Alpine

El argentino durante la presentación junto al francés Pierre Gasly y Flavio Briatore. 

Franco Colapinto: "Por primera vez en mi carrera pude beneficiarme de una pretemporada"

El mejor tiempo del día fue para Russell, quien con el Mercedes W17 estableció la marca más rápida de la pretemporada hasta el momento con 1m17s580, además de ser el piloto que más giró, con un total de 92 vueltas.

En los primeros minutos de actividad salieron a pista Mercedes, Alpine, Racing Bulls, Haas y Audi. La sesión tuvo dos interrupciones con bandera roja: la primera cerca de las 9:50, cuando el Audi R26 de Nico Hülkenberg quedó detenido entre las curvas 9 y 10 por un posible problema hidráulico; y la segunda alrededor de las 10:30, tras la detención del Haas VF-26 conducido por Oliver Bearman en la curva 2.

Luego de esas interrupciones, la actividad se normalizó y permitió una tanda más fluida, que incluyó la salida a pista de McLaren con Lando Norris, vigente campeón del mundo, quien realizó sus primeras vueltas del auto y finalizó tercero.

Desde Alpine confirmaron que, tal como estaba previsto, Colapinto le cederá el A526 a Pierre Gasly durante la sesión de la tarde.

El progreso de Franco Colapinto

A comparación del día lunes, Colapinto marcó un mejor tiempo con casi un segundo por debajo, ya que había hecho en la jornada matutina 1:21.348, mientras que durante la tarde lo mejoró a 1:20.189, manteniendo el tercer lugar de la jornada.

Como continúa la pretemporada de la Fórmula 1

La pretemporada continúa en Barcelona con el foco puesto en el rendimiento de los nuevos autos y la adaptación de los pilotos, y Colapinto volvió a aprovechar su oportunidad para mostrarse competitivo y seguir sumando argumentos en el arranque de su camino en la Máxima.

Franco Colapinto Barcelona Fórmula 1
