Exequiel Bastidas y su meta en el Turismo Pista C3.

El piloto paranaense habló con Ovación respecto de lo que pasó y lo que se viene. “La verdad que el año fue muy bueno, por ahí no como quería en regularidad de categorías, pero logré terminar con cuatro carreras en el Turismo Pista Clase 3 con un equipo nuevo, el J2 Touring Car. Fue todo nuevo y un equipo con motorización propia. Lo hice con un Toyota Etios y de las cuatro hice un podio y en dos carreras terminé dentro de los cinco primeros más dos clasificaciones dentro de los cinco primeros así que fue un año bueno para mi ya que nunca había manejado un auto de este tipo así que muy contento con los resultados. Terminé el año con podio en Olavarría y ganando la serie. Fue un año bueno en el cierre”, confesó y se metió de lleno en una categoría que creció mucho y que es muy competitiva.

“La verdad que la categoría está en un nivel muy alto ya que tiene a muchos pilotos del Turismo Nacional que cayeron acá, obviamente por cuestiones presupuestarias. Todos terminamos ahí. Somos 56 autos y la verdad es que es un locura. Yo en Termas de Río Hondo venía tercero, se me rompió el auto y tuve que largar 48 la final. Es increíble la organización de la categoría la de poder mantener el nivel de autos y obviamente la paridad. Se han clasificado 26 autos en menos de un segundo. Es todo tan mínimo que cualquier error, errás la vuelta de la goma, como le llamamos nosotros, que es la primera y terminás clasificando 30 y eso te condena. El nivel es muy bueno. Están el bicampeón de la C2 del TN Posco y Cravero. Hay muchos pilotos de renombre que hacen a la categoría”.

“Son carreras muy friccionadas y se da mucho el sobrepaso. Son auto que agarran mucha succión. Es lindo y yo me vengo acostumbrando porque no lo estaba. En la primer carrera estaba muy tranquilo y me dijeron mirá que acá no es el TC 2000. Después se arrepintieron porque le traje el auto en un bolsa (risas). Es muy lindo igual”, contó Bastidas respecto de lo que es una categoría extremadamente competitiva.

El 2023 tendrá al paranaense nuevamente en el TP C3. “La idea es continuar con la misma estructura, todo igual así que ahora estamos repasando el auto a cero. La idea es ir a pelear el campeonato de lleno. Terminamos muy bien. El auto funciona muy bien y terminamos bien más allá de que faltan mejorar algunos detalles. Se está trabajando en eso porque el objetivo es pelear por el campeonato este año y enfocarnos de lleno en eso”.

El tema presupuesto es todo un tema para cada uno de los pilotos entrerrianos y Bastidas no es la excepción. “Uno siempre quiere correr en todo. Hoy lamentablemente se hace difícil a pesar que estoy en mi mejor momento deportivo, pero no logramos tener continuidad en alguna categoría de renombre por una cuestión de presupuesto. Hice el intento el año pasado en dos categorías, pero la realidad es que se hizo muy complicado. Hicimos el esfuerzo, hasta lo imposible junto a mi familia. Buscamos millones de forma de hacerlo, pero es imposible, al menos para nuestro alcance. Ahora se me abrieron las puertas en el Turismo Pista que es una categoría nacional y está ocupando un lugar importante dentro del automovilismo. Hay que aprovecharlo porque el equipo me está ayudando mucho también con sus publicidades y eso me alivia a mi para poder tener un poco de respiro en cuanto al presupuesto”.