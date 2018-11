El periodista Washi Varisco presenta el libro de Sebastián Bértoli

Washington Varisco presentará este miércoles su libro Bértoli, Las Manos del Grella. Luego de dos años de trabajo, el periodista de Paraná, cuenta la historia del emblemático arquero de Patronato. El libro de 204 páginas. con prólogo de Cristian Garófalo y la contratapa de Juan Sasturain, recorre "las ganadas y las perdidas" de un jugador que vivió una vida intensa y de mucho sacrificio para llegar a la Primera División con el club de la ciudad.

La presentación será, a partir de las 20.30, en el Hotel Maran de la capital entrerriana.





Embed





Washington Varisco nació el 18 de marzo de 1975, en Paraná. Ex jugador de fútbol, periodista y animador de festivales. Comenzó a jugar al fútbol en Patronato, el club de sus amores, a los 6 años. Debutó en Primera División a los 16. Y llegó a integrar los planteles que jugaron el Torneo del Interior 92/93 y 93/94, saliendo campeón local 4 veces. A los 20 dejó el fútbol para dedicarse al estudio (se recibió de Licenciado en Comunicación Social) y al periodismo. Trabajó en numerosos ciclos radiales en FM y LT14, pero su gran pasión es la gráfica y la televisión. Integró el staff del Diario Hora Cero siete años y en el año 2001 se sumó a la redacción de El Diario donde estuvo hasta 2008 y llegó al cargo de "Coordinador o Secretario de Redacción"). Trabaja en información pública de la Municipalidad de Paraná hace 20 años (trabajó con cinco Intendentes diferentes). En la televisión conduce el exitoso ciclo El Pelotazo, que se emite los sábados por Canal Once y lleva 15 temporadas ininterrumpidas al aire; produjo y condujo otros ciclos como InPulso (de investigación) y La Querencia (música y vivencias con Orlando Vera Cruz). También fue panelista y conductor momentáneo del Programa Nunca es Tarde. Fue nominado al Martín Fierro Federal tres veces. Hoy conduce Informales en radio Costa Paraná. El enganche, apasionado del fútbol, está casado con Andrea y es papá de dos hijos: Gino (por Manu Ginóbili) y Sico (por el gran diez brasileño, aunque no le permitieron escribirlo con Z).