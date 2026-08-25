Histórico: Con 12 años Faustino Oro le ganó una partida al número uno del mundo

Faustino Oro, el prodigio argentino del ajedrez, sorprendió al mundo al ganar una partida contra el número uno del ranking, Magnus Carlsen.

El Gran Maestro argentino de 12 años Faustino Oro sorprendió al noruego Magnus Carlsen al arrebatarle una victoria en un match de ocho partidas disputado en Chess.com, aunque el europeo se impuso en el global por 4-1, con tres tablas. El enfrentamiento, de altísima exigencia y velocidad, fue bajo el formato de tres minutos por jugador sin incremento de tiempo (3+0).

En ese contexto de altísima exigencia y velocidad, el múltiple campeón del mundo se adjudicó la serie con cuatro victorias y tres empates, pero el argentino consiguió la hazaña de arrebatarle el triunfo en el quinto choque de la jornada. El resultado final fue 4-1.

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Magnus Carlsen y su admiración por el Gran Maestro Argentino

La relación entre ambas figuras suma varios antecedentes de peso. Carlsen ya había demostrado su fascinación por el talento del joven radicado en España durante el Mundial por equipos celebrado en Hong Kong y posteriormente lo recibió en Oslo, donde destacó de manera pública su madurez y comprensión del juego para su corta edad.

“Faustino es mucho mejor de lo que era Messi a los 12. Está en una buena senda, debe disfrutarlo. Un día, Messi va a tener suerte de ser comparado con él”, sentenció tras aquel encuentro.

A su corta edad, Faustino Oro continúa consolidándose como la mayor proyección del ajedrez global. Se convirtió en el segundo Gran Maestro más joven de la historia de la disciplina con 12 años, 6 meses y 26 días, además de ser el jugador más joven en superar la barrera de los 2500 puntos de ELO en las tres modalidades oficiales (clásicas, rápidas y blitz).

¿Es la primera vez que Faustino Oro le gana al número 1 del mundo?

No es la primera vez que el argentino derrota al noruego en una partida online. En marzo de 2024, cuando tenía 10 años, Oro ya le había ganado a Carlsen en una partida de bullet —el formato más rápido del ajedrez online—, un resultado que lo proyectó a la atención internacional y le valió el apodo de “el Messi del ajedrez” en Argentina.