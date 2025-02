El Chino Benítez arremetió contra Pipo Gorosito

"La gente de afuera aprieta y aprieta. Gorosito no se debe dar cuenta porque se mete abajo del arco y se queda ahí abajo", dijo el Chino Benítez.

“Lo de la cancha de Boca es todo biri biri, es un mito. Nunca mataron a ningún jugador ahí adentro. La hinchada no juega, es todo sanata lo de La Bombonera”, declaró el ex mediocampista de San Lorenzo de Almagro sin pelos en la lengua.

La respuesta del Chino Benítez

Quien salió a cruzarlo fue otro ex mediocampista como Jorge José Benítez, campeón del mundo con Boca en 1977: “Por supuesto que lo de La Bombonera no es ‘biri biri’. La gente de afuera aprieta y aprieta. Gorosito no se debe dar cuenta porque se mete abajo del arco y se queda ahí abajo, lógico”.

“Él tiene que motivar a los jugadores, no puede decir: ‘Vamos a la cancha de Boca, la gente es brava’. Un técnico no le puede decir eso a un plantel” agregó quien, además, salió campeón con el Xeneize de la Copa Sudamericana 2004 como entrenador.