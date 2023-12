Cinthia González: "Mi meta para 2024 es ganar un título"

—¿Cómo llegás a la pelea?

—Muy bien preparada. Desde el sábado que ya me encuentro en categoría, lo cual es una ventaja porque me permite entrenar más tranquila durante estos días que quedan, bajando los riegos. Ahora me encuentro puliendo los últimos detalles de cara a la pelea. Es una semana de trabajo mucho más tranquila que la anterior.

—¿Pudiste ver algo de Lucía Marrero?

—Desde un primer momento Wenceslao me inculcó que siempre hay que analizar lo más que se pueda a cada rival y es lo que hago. Puedo pasar un buen rato mirando videos de peleas, entrenamientos o manopleos de las boxeadoras con las que voy a pelear, y es algo que me gusta mucho. Vi que es más alta y larga que yo, que trabaja mucho con su golpe recto del cual debo tener cuidado, pero también vi que baja peligrosamente la guardia y hay una mano que le entra mucho, la cual trabajé porque considero que puedo hacerle daño. La semana pasada fui a realizar guanteos a Santa Fe, donde practiqué con dos chicas. Una tenía el mismo cuerpo y estilo de pelea que ella, lo cual me ayudó mucho en la preparación. Con mi equipo ya elaboramos la estrategia y el plan de pelea que voy a implementar, y sólo queda practicarlo bien en estos últimos días.

—Vas de visitante en una pelea corta. No podés guardarte nada…

—Lo que llamamos el round de estudio no va a durar más unos segundos en el primer asalto. Soy una boxeadora aguerrida y que no especula. Voy convencida en que tendré que salir a trabajar desde el primer campanazo. Mi negocio pasará por saber cortar el ring, presionar y llevar la pelea a la media y corta distancia. Debo cuidarme de sus golpes largos, pero como ya mencioné baja mucho la guardia y vimos una manera de entrarle con la que puedo hacerle daño. Sé que voy de visitante, tal como me pasó cuando peleé en Córdoba (el 24 de marzo, ante Romina Núñez Melgar), pero no tengo miedo por eso y confío en el trabajo realizado junto a Wenceslao y todo el equipo. Voy a ir confiando en que todo va a salir bien.

—La pelea del domingo será tu cuarta presentación profesional. ¿Te hubiera gustado tener más actividad durante este año?

—Lo que nos planteamos con Wency desde el principio de mi carrera era pelear, corregir, avanzar y volver a pelear. Tengo 31 años y hasta ahora la edad no me ha jugado en contra. Considero que no me sirve pelear todos los meses y no corregir lo que hago mal. Estoy muy contenta por el trabajo realizado en mis tres peleas y con mi equipo creemos que he ido mejorando en cada una de ellas, más allá de que siempre quedan cosas por corregir y siempre se aprende algo nuevo.

—Iniciaste tu carrera profesional en noviembre de 2022. ¿Qué conclusiones sacaste en este año y mes que llevás como deportista rentada?

—Yo pensaba que el profesionalismo iba a ser algo parecido al boxeo amateur, pero es totalmente distinto. La preparación, ya sea física, boxística o mental es muy diferente. A eso hay que agregarle una mejor alimentación y descanso, que son indispensables para estar al ciento por ciento. Yo antes daba clases en otros gimnasios y, para poder dedicarme de lleno a mi carrera, tuve que dejar de lado eso, porque si no el cuerpo me iba a pasar factura. No es fácil el día a día del boxeador profesional. Además es costoso, ya que demanda muchos gastos fijos, por lo que estoy buscando sponsors que me ayuden a solventar mi carrera.

—¿Cuáles serán tus objetivos para 2024?

—Tengo entendido que en 2024 voy a tener más peleas y, probablemente, la del domingo sea la última que realice a cuatro rounds. Apunto a algo grande, siempre intentando mejorar. Primero pelearé a seis u ocho rounds y si me va bien buscaré disputar algún título. Intentaré ganar un cinturón en la categoría Súper Gallo o Gallo, pero también estoy dispuesta a bajar hasta Súper Mosca si me ofrecen pelear por un título. Para llegar bien es cuestión de trabajar a consciencia en el gimnasio, ya que anteriormente estuve en esa categoría y podía comer bien y sentirme fuerte. Mi meta para 2024 es poder ganar un título.

