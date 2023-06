Alan Espinosa tendrá su estreno Albiceleste

“Siempre le digo a los chicos que entreno en Villaguay que así como ellos se preparan y mejoran diariamente para cumplimentar sus propios objetivos personales, que puede ser formar parte de un seleccionado provincial, un seleccionado nacional o tener representaciones internacionales, los entrenadores también nos preparamos para esos momentos. Cuando se presentan las oportunidades debemos estar a la altura de las circunstancias. Al mismo tiempo que es una felicidad y una alegría formar parte del equipo nacional, es una responsabilidad muy amplia. Vamos como entrenadores de los mejores representantes del atletismo argentino en la categoría U20 y de todo América. Nos encontraremos con la realidad de Estados Unidos, de otro nivel atlético. Rozarse en ese nivel es algo que siempre soñé, pero al mismo tiempo me preparé para dar la talla y estar a la altura de las circunstancias”, relató Espinosa, en diálogo con Ovación.

Su recorrido en la disciplina le permitió forjar el temperamento necesario para guardar, en secreto, la posibilidad de formar parte de la estructura nacional. “La paciencia es una virtud que debemos tener. Además debemos entender que los tiempos muchas veces no son los deseados, sino que va llegando y transcurriendo. Si no era convocado en esta oportunidad tenía que seguir trabajando y realizando lo que hago en Villaguay porque tarde o temprano el llamado iba a llegar. Esta citación garantiza que en todos los viajes sea convocado, pero sí es positivo estar en ese círculo más pequeño de entrenadores de la Selección”, infló el pecho.

Alan indicó que el estreno en el seleccionado llegó en un momento de “aprendizaje” de su carrera. “Sigo en permanente formación y año tras año me lo demuestro a mí mismo. En el 2022 hice la especialidad internacional Nivel 2 de las pruebas combinadas. Anteriormente la especialidad Nivel 2 en salto. Este año asistí a los campamentos de áreas de salto que brindó un entrenador internacional. Son instancias de aprendizaje constante. No soy el dueño de la verdad ni mucho menos, y sí creo que tengo mucho camino por recorrer y muchas cosas por aprender”, aseveró.

El entrenador especialista en salto y en pruebas combinadas compartirá esta experiencia junto a Victoria Zanolli, la atleta que formó en el Polideportivo Municipal de Villaguay. Vivenciar esta experiencia con Vicky tiene un sabor especial. “Es una instancia donde los entrenadores personales muchas veces podemos hacer la diferencia a nivel psicológico y estratégico. Cuando uno no está y ve la manera que compite su atleta dice ‘quizás hubiera tomado otra determinación, hubiera dicho otras palabras o hubiera dado otra corrección’, pero siempre he sido muy respetuoso desde el lugar que me toca estar. Muchas veces me tocó ver las pruebas por televisión. En este caso estaré del otro lado. Cuando estuve de este lado he respetado a los entrenadores designados que realizaron el seguimiento a Victoria. En este caso los demás profesores tendrán que confiar en la labor que puedo hacer con sus atletas”, explicó.

Victoria Zanolli Atletismo.jpg Victoria Zanolli, junto a los entrenadores Neiton Moura (en el medio) y Alan Espinosa.

Al momento de citar las expectativas trazadas para este desafío, el entrenador citó metas colectivas. “Victoria (Zanolli) está rankeada número 5 a nivel Panamericano. Hay dos chicas de Estados Unidos que sabemos que están en un nivel mucho más alto. El Panamericano U20 la encuentra a Victoria en el primer año de la categoría y es una ventaja muy importante que le damos a las demás competidoras. La categoría U20 serán las nacidas en el año 2004 y Victoria nació en 2005. El próximo año terminará de cumplimentar procesos. En el 2024 se disputará el mundial U20 y ahí la encontrará siendo la más grande de la categoría. Como gran objetivo es saltar arriba de los 6 metros y si logra su mejor marca, que fueron los 6,20 metros en el Sudamericano de Colombia, se puede acercar mucho a la posibilidad de un podio”, aspiró.

Alan también planteó que tiene metas personales. “Buscaré vivenciar, adquirir muchos aprendizajes, intentar disfrutarlo y sacarle el mayor rédito posible”, cerró.