Lemos: "La ventaja estará en cualquier momento"

El presidente de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia, indicó el martes que el regreso de los entrenamientos se realizará cuando el país completo ingrese en la fase cuatro en el escenario sanitario. De esta manera, aquellos equipos que representan a localidades donde no hay circulación comunitaria de coronavirus deberán continuar trabajando bajo la misma modalidad que aquellos que están más expuestos a infectarse de Covid-19. El argumento emitido por el máximo dirigente del balompié nacional se enfoca en evitar que entre los pares se saquen ventaja. Al respecto, Damián Lemos opinó: “Es una especie de solidarización con las provincias y los distritos que están quizás más perjudicadas, pero no hay solidaridad entre las personas. En Paraná tenemos la posibilidad de trabajar al aire libre, y en otros lugares deberán hacerlo en sus domicilios. No estamos siendo solidarios para todos igual. Es una decisión más política no volver a los entrenamientos”, subrayó el mediocampista de Patronato en declaraciones con Fútbol 11.

Lemos.jpg Lemos habló de la decisión política sobre la vuelta del fútbol

El volante central recalcó que en este contexto las miserias quedan más expuestas que nunca en el ambiente. “Se ven muchos los intereses”, resaltó. Si esto hubiera pasado al revés, si el virus estuviera en el interior, entrenarían en Buenos Aires y en los demás distritos no. Hay muchos intereses. Asimismo tenemos que acatar las órdenes. La semana pasada el plantel de Godoy Cruz entrenó un día en Mendoza, y no por eso sacó ventajas, porque la fecha de regreso del campeonato no se va adelantar. Asimismo todos debemos acatar las órdenes para no exponernos a una posible sanción, más allá que estamos disconformes con no poder entrenar”, profundizó, con totl claridad.

Rulo mencionó que, tarde o temprano, algún equipo sacará ventaja. “Hoy nosotros sacamos ventaja al poder trabajar al aire libre. Pero quienes cuentan con mayor poderío económico y puedan comprar las cabinas que piden para hacer determinados protocolos o tener distintos lugares de entrenamientos para que no se crucen los compañeros también sacarán ventajas. La ventaja se sacará en cualquier momento con la decisión que se tome. Quienes toman decisiones deberán estudiar todas las posibilidades. No hay una motivación o interés de que vuelva rápido el fútbol. Esto es día a día, tal vez mañana sale el Ministro de Deporte y Turismo y dice que se autoriza las actividades deportivas. Es semana a semana”, interpretó.

Lemos contó con el contacto con Futbolistas Argentinos Agremiados es permanente. “Tratan de buscar una vuelta, pero está difícil la situación. Hay mucha incertidumbre y hasta que no se tome una decisión política de cómo volver a las actividades no habrá indicios de cuándo vuelve. Hay países en Sudamérica que están con el protocolo para iniciar los entrenamientos, con regresos paulatinos, con grupos reducidos y sanitización en los vestuarios y en las personas. Acá en Argentina no se adelanta nada. Está medio frío el tema”

Siguiendo en la misma línea, Lemos aclaró que no considera que hay “ensañamiento” hacia la industria del deporte. “Hay actividades, como el deporte y el turismo, que está perjudicadas a nivel nacional y mundial. No es que la decisión política quiera lastimar al deporte, sino que están poniendo el interés en otro lado. Si vamos a lo más importante, el ciclo lectivo este año está casi perdido y no le encuentran solución. No es que hay ensañamiento con el deporte, sino que hay medidas políticas que no se están podiendo aplicar”, argumentó.

Su futuro. Lemos integra el numeroso grupo de futbolistas cuyo vínculo contractual finalizará el 30 de junio. “Estoy con mucha incertidumbre. Pero la incertidumbre está a nivel dirigencial, cuerpo técnico y plantel”, aclaró. “Conmigo no se han comunicado ni parte del cuerpo técnico ni de la dirigencia. Estamos ante la incertidumbre total, total”, aseveró. El mediocampista dijo que el último contacto directo con la dirigencia fue a mediados de abril cuando en la sede del club se desarrolló la donación de sangre que fue destinada al programa de Hemoterapia Provincial (PHP).

“Tuvimos una charla media informal, pero en ese entonces todavía no estaba decretado el final del torneo, se pensaba que podíamos volver a jugar. No estaba publicado en el boletín oficial la eliminación de lo descenso. No se habló nada de negociación porque faltaba mucho para los vencimientos de los contratos. No era momento para hablar ni era un tema que estaba en la cabeza de uno”, narró.

Lemos mencionó que su deseo es prolongar su estadía en la entidad de barrio Villa Sarmiento, pero aclaró que no es una decisión que dependa solo de él. “Paraná es una ciudad donde me siento cómodo. Sería una linda oportunidad renovar, pero no depende solo de mí, se tienen que dar las tres condiciones: dirigencia, cuerpo técnico y que sea una oferta que me convenza. Estamos con la familia a la espera. La incertidumbre a esta fecha es algo con lo que convivimos. Pero esta situación la cambió totalmente”.

Confía en extender su estadía

Lemos indicó que no imagina su futuro cercano fuera de Patronato, pero no descarta la posibilidad de buscar nuevos horizontes. “Mi llegada a Patronato me agarró en una etapa madura, de crecimiento en cuanto a lo futbolístico, de afianzarme en Primera. Me siento muy cómodo acá, pero los vínculos a veces se terminan. No hay que aferrarse a algo si el cambio es para mejor. Hoy tengo que esperar. Estoy entusiasmado que alguna negociación se podrá llevar a cabo. A veces la incertidumbre te puede carcomer la cabeza, pero hay que esperar un poco”.