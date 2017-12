Uno de los mejores promedios de Ingeniería del país es entrerriano

Esteban Schab tiene 23 años, en abril se recibió de ingeniero en Sistemas de Información en la Facultad Regional Concepción del Uruguay de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) y fue reconocido por la Academia Nacional de Ingeniería (ANI) como uno de los mejores promedios de la Argentina.

Fueron en total 53 egresados de distintas facultades de Ingeniería del todo el país los que fueron distinguidos por este motivo el viernes pasado en un acto en Buenos Aires, donde estuvieron acompañados por referentes de las mismas.

"Me llegó la noticia hace aproximadamente un mes a través de un correo electrónico que me envió la Academia. Antes había recibido el premio al mejor promedio de la Facultad en la que me gradué, pero no esperaba estar en el grupo de los mejores del país", contó a uno el joven, que culminó sus estudios con un elevadísimo promedio de 9,37.

Al acto en que le entregaron una medalla y un diploma lo realizaron el viernes en Buenos Aires, donde llegó acompañado por el secretario de Extensión Universitaria y Cultura, Alejandro Noir, en representación de la Facultad, quien expresó: "Es un orgullo para nuestra Facultad ser representados por un Egresado dedicado y aplicado como Esteban y le deseamos muchos éxitos en su etapa profesional".





Inquietudes

Desde que egresó, Esteban trabaja como ayudante de cátedra en dos materias de la UTN en Concepción, es integrante de un grupo de investigación y está abocado al desarrollo de dos emprendimientos laborales propios, con la ayuda de una beca que obtuvo del Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación por un proyecto de ingeniería que presentó. Sueña con seguir trabajando por su cuenta para contribuir además en la generación de fuentes de empleo en la provincia, y aunque su anhelo es continuar desarrollándose en su ciudad, no descarta irse en alguna oportunidad fuera del país para adquirir experiencias que pueda volcar luego a nivel local.

Si bien encontró en su carrera su vocación, confiesa que al culminar la escuela Secundaria aún no podía decidir qué estudiar. "Hasta el último día estuve pensando qué hacer, sobre todo porque tenía que definir una carrera en mi ciudad, ya que no tenía plata para irme a estudiar a otro lado. Entré con muchas dudas a la facultad, pero la verdad es que realmente era lo mío y me encantó hacerlo", aseguró, y agregó: "La verdad es que estoy muy contento con esta carrera porque tiene mucha salida laboral. Si uno tiene ganas de trabajar, hay muchas ofertas sin tener que salir de la provincia o del país".

Por otra parte, recordó sus tiempos de cursado y aseguró que lejos de estar sentado todo el día repasando las materias, además compartía su tiempo con numerosas actividades, como la práctica de natación, su deporte predilecto, y acciones solidarias en distintos barrios de la mano de Cáritas y del grupo de jóvenes de la parroquia María Auxiliadora de su ciudad.

"Hoy coordino un grupo de adolescentes en la iglesia, que están en el anteúltimo año de la Secundaria, y la verdad es que es algo que también me llena y me da fuerza para seguir adelante con todos mis proyectos. Siempre trato de motivarlos y alentarlos para que puedan seguir una carrera; y demostrares que se puede, que si bien a veces cuesta y hay que esforzarse, los resultados son satisfactorios y luego se disfrutan", señaló.

"Como mensaje les digo a los jóvenes que se animen, que es algo que le que queda a cada uno. El hecho de estudiar es algo que hacemos por nosotros y también por los que nos rodean. Es para bien nuestro y como país también necesitamos que cada vez mas gurises pongan lo suyo para salir adelante, sobre todo en el área de la tecnología".

Por último, el joven dio las gracias a quienes estuvieron presentes en este proceso, y emocionado expresó: "Quiere agradecer enormemente a mi familia, especialmente a mi mamá y mi hermana, y a mis amigos, compañeros y profesores que me acompañaron en el camino y son parte del logro. Sin ellos no hubiese llegado ni tampoco tendría sentido".





