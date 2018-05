Piden con urgencia donantes de sangre para bebé entrerriano en estado crítico

El pequeño Vladimir Jaureguiberry, de Federación, se encuentra en estado crítico debido a una rara anemia hemolítica derivada de una aplasia medular, los médicos encontraron está anomalía hace aproximadamente 20 días atrás y, desde entonces, el bebé se encuentra internado en el hospital Garrahan de Buenos Aires, informó a UNO, Lucrecia, tía del niño.





La familia Jaureguiberry está atravesando un difícil momento, no sólo porque el bebé se encuentra internado sino también porque cada 200 posibles donantes sólo pueden servir dos o tres. Se buscan dadores del grupo 0 RH positivo o negativo, pero con un fenotipo de sangre especifico. "Vladimir tiene un tipo sanguíneo muy raro, es la combinación de cromosomas R2R2 y necesitamos que el donante sea de esa misma combinación" detalló Lucrecia.





Por eso, "el donante debe concurrir al hospital, decir que la sangre es para Vladimir, y dejar una muestra. En menos de 24 horas ya sabremos si es compatible, o no. Si es compatible, esa persona deberá estar disponible tres días en Buenos Aires para poder hacer el tratamiento. Nosotros nos hacemos cargo de los gastos de traslado y hospedaje", dice Lucrecia.





Hospitales en los que se puede hacer la prueba de compatibilidad





-Paraná: hospital San Roque y hospital San Martín

-Federación: hospital San José

-Concordia: hospital Masvernat

-Chajarí: hospital Santa Rosa

-Buenos Aires: hospital Garrahan





"Estamos desesperados porque ya conseguimos 200 muestras, y había ocho compatibles pero, por distintas cuestiones, se fueron descartando. A algunos las venas no aguantaban, a otros les subió la presión, una chica fue descartada porque se había hecho acupuntura. Ninguno sirvió", expresó Lucrecia e instó a la comunidad a ayudar.



"Los requisitos son ser del grupo 0, factor RH positivo o negativo, tener entre 21 y 55 años, no tener tatuajes de menos de un año, no haber tenido hepatitis o neumonía. Tener disponibilidad para viajar tres días a Buenos Aires, con todos los gastos cubiertos" aseveró.