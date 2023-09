Parques nacionales del país realizarán una medida de fuerza

El Palmar El Palmar adhiere a la medida de fuerza de Parques Nacionales del país

En el parque nacional El Palmar harán paro. Damián Domínguez, guardaparque del lugar, analizó el caso que motiva el reclamo y comentó: “Uno puede recorrer los senderos y la cantidad de kilómetros que tienen las áreas protegidas, y tratar de observar y prever algunas situaciones, como puede ser una rama que se está pudriendo, o una con mucho peso hacia un lado, quizás algún árbol inclinado. Pero pretender que nosotros podamos prever la caída de cada árbol y hacia dónde va a caer, el día y la hora, es imposible”.

“Con ese criterio la Fiscalía Federal está queriendo que cerremos las áreas protegidas, porque no tenemos forma de saber cómo están las raíces. Hablando específicamente de El Palmar, hay miles y miles de palmeras que muchas veces están rectas, están sanas y ni siquiera caen durante una tormenta, pero ocurre que a los dos o tres días se cae porque se aflojó el suelo con la lluvia, o por diferentes factores. Es imposible adivinarlo, porque estamos jugando a eso, a una adivinanza”, añadió.

Asimismo, indicó a UNO: “Nos genera ya miedo salir a trabajar, abrir el área al público y que pueda pasar algo así y terminar con el sueldo embargado, o preso. La verdad, lo que queremos que se entienda es que los parques nacionales no son plazas. Muchas veces, obviamente, se trabaja en la gestión de los riesgos, pero no existe un área natural, silvestre, sea área protegida o no, que no tenga riesgos. Siempre hay algún riesgo en el área natural. Y uno debe ser consciente al visitarla”.

Por otra parte, precisó que mañana harán paro y aclaró: “Al no haber personal que garantice la seguridad de los paseos, van a estar cerrados. Lo que va a estar abierto es el camino principal que lleva hacia el camping, y hacia el área de servicio del Parque, al igual que el restaurante, la intendencia y la vista al río desde la barranca. Nosotros vamos a estar en el ingreso al parque visibilizando la situación. Esta sería la primera medida mañana. El viernes hay una audiencia donde se presentan pruebas sobre este caso, llamada Lolen. Y el juicio sería 30 y 31 de octubre, y el 1° y 2 de noviembre. Ahí se cerrarían las áreas de todo el país”.

Comunicado

El hecho por el que se acusa a cuatro agentes de la Administración de Parques Nacionales (APN), que se encuentran procesados por homicidio culposo, presunto incumplimiento de autor, violación de deberes de funcionario público y lesiones graves, ocurrió el 1º de enero de 2016, en la propiedad privada conocida como Lolén, en jurisdicción del Parque Nacional Lanín. Allí un árbol, de la especie endémica roble pellín cayó hacia la playa del lago Lacar, provocando víctimas fatales, “lo que aún genera un profundo dolor en toda la sociedad”.

En un comunicado enviado por Personal de Parques Nacionales se explicaron que “la Fiscalía Federal asume que es responsabilidad del personal de Parques Nacionales, saber el día, la hora y la dirección en que se podrían caer cada uno de los millones de árboles que se encuentran en los Parques Nacionales del bosque Andino Patagónico”.

A su vez, afirmaron que “la caída de un árbol es un fenómeno propio de la dinámica natural del bosque, los árboles son susceptibles de ser afectados por el clima, condiciones de sequía o humedad, movimientos de suelo, hongos, insectos, entre otros tantos factores que condicionan a los seres vivos”.

Los trabajadores precisaron que “no es admisible, no es un hecho de justicia, responsabilizar al personal de la APN de las múltiples eventualidades que puedan ocurrir en la visita a extensas áreas naturales como: la mordedura de una serpiente, la caída de un árbol, el ataque de un puma, la picadura de un alacrán o de un mosquito”.

“Nos preguntamos, en caso de un fallo desfavorable, ¿Quién se animará a mantener abiertas las áreas de uso público? ¿Quién estará dispuesto a organizar actividades turísticas y recreativas en las áreas protegidas? ¿Quién querrá conducir grupos de visitantes para que puedan conocer nuestros Parques Nacionales? En definitiva ¿Quién estaría dispuesto a prestar servicios en estos espacios? Estas medidas no sólo afectan a los agentes de la APN, también podrían ser afectados prestadores de servicios, guías y concesionarios, siendo imputados”, expresaron, y concluyeron: “Ante esta situación el personal de la Administración de Parques Nacionales se mantiene en estado de alerta y movilización. Se realizarán medidas de fuerza en todo el país para visibilizar este problema y explicar a la sociedad la gravedad de estas imputaciones, que generan inestabilidad laboral y jurídica a sus empleados y a todo el sector turístico, del cual dependen muchas economías regionales”.