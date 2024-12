Medio ambiente: la temperatura global marcó un récord que trajo más preocupación

La crisis climática no da tregua para el medio ambiente y se despide un año sin precedentes ya que la temperatura global marcó un récord.

El verano está a la vuelta de la esquina. Las altas temperaturas dan fe de ello y las mismas irán creciendo progresivamente hasta que llegue la estación que muchos esperan y otros no tanto.

Según especialistas, se avecina un verano muy caluroso ya que se despide el año con más calor desde que se tienen registros meteorológicos. Cada año los promedios térmicos se van elevando y en la actualidad el cambio climático es considerado “la mayor amenaza para la salud mundial del siglo 21”, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Medio ambiente y el efecto invernadero

Por más que algunas autoridades o funcionarios nacional lo nieguen, el calentamiento global es un fenómeno por demás preocupante. La quema de combustibles fósiles (carbón, petróleo y gas) es la principal fuente de emisiones de gases de efecto invernadero, dióxido de carbono y metano.

Está claro que esas emisiones provienen de distintas actividades humanas, por caso la generación de electricidad, el transporte, la industria y la calefacción, entre otras, y han contribuido al aumento de la temperatura promedio de la superficie terrestre.

Todo esto generó una crisis climática, que según el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC), impacta con más sequías, más inundaciones, más incendios forestales, aumento del nivel del mar, deshielo de los polos, y una pérdida de biodiversidad, entre otros efectos, los que afectan al planeta entero.

De hecho, según un informe realizaron por el Servicio Climático Copernicus de la Unión Europea (UE), el mes de noviembre pasado fue el segundo noviembre más cálido a nivel mundial y se pronostica que el año próximo la historia se repetirá.

Noviembre de 2024 se situó 1,62 grados centígrados por encima del nivel preindustrial, solo por detrás de noviembre de 2023. ¿Qué pasará con 2025? es una incógnita, pero como se expresó más arriba los pronósticos no son para nada alentadores.

La mirada local

A propósito de esto, UNO consultó con el meteorólogo Alejandro Gómez quien brindó su visión. “Creo en el cambio climático y en el calentamiento global, lo que también creo es que a veces se aprovecha eso para realizar noticias con tinte muy sensacionalista”.

Y agregó: “Ojo, creo que la situación en la que estamos es complicada y da para hacer sensacionalismo todos los días. Hay que decirlo bien claro, lo que el mundo debe entender es que estamos en un momento en el cual las decisiones que se tomen ahora pueden ser límites o decisivas para lo que vaya a acontecer con el planeta dentro de un tiempo relativamente corto”.

Enseguida añadió que “creo que al ritmo con que nos movemos en la actualidad, tal vez el planeta no aguanta 50 años más”.

Sobre el mismo tema, Gómez manifestó que “por esto creo que es necesaria una transición rápida a nuevas tecnologías, a nuevas forma de consumismo. También hay que tener en cuenta que el planeta tampoco soporta tanta gente, somos 8.000 millones de habitantes en el planeta y no sé cuánto más pueda aguantar”.

Más adelante, el meteorólogo explicó: “Mientras no se cumplan las metas de emisión cero, mientras no se alcance por lo menos un 50% menos de emisión de dióxido de carbono, aunque haya países que obviamente están haciendo el esfuerzo de mitigar el efecto, va a seguir todo igual”.

Y advirtió: “Incluso, si se parase automáticamente hoy de emitir dióxido de carbono la reacción no es tan inmediata y el planeta de un año al otro no va a poder digerir todo lo que ya se ha emitido. Los gases invernaderos se seguirán manteniendo en un nivel importante, entonces no se puede esperar otra cosas más que el planeta tenga temperaturas más elevadas de lo normal, el asunto es cuánto más”.

Qué pasaría si se dejara de emitir gases, Gómez expresó que “desde el momento que tengamos eso, el planeta a lo mejor le va a llevar, no sé, no puedo tener certezas porque no soy científico, ni trabajo en el tema, pero por lo menos estimo que le llevará 20 o 30 años empezar a disminuir el calentamiento o el sobrecalentamiento que le hemos provocado”.

Las emisiones de gases al medio ambiente

De acuerdo con la Organización Meteorológica Mundial (OMM), las concentraciones de los gases de efecto invernadero observadas habían batido todos los récords, y “los datos en tiempo real indican que en 2024 han seguido aumentando”. Según el organismo, la concentración atmosférica de dióxido de carbono (CO2) ha pasado de unas 278 partes por millón (ppm) en 1750 a 420 ppm en 2023, lo que supone un incremento del 51 %.

Este gas, captura el calor en la atmósfera y provoca un aumento de las temperaturas. En octubre pasado, el Programa de Ambiente de Naciones Unidas dio a conocer un informe en el que se especificó cuánto deben prometer y cumplir los países para reducir los gases de efecto invernadero en la próxima ronda de Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC, por sus siglas en inglés).

Se necesitan reducciones del 42% para el año 2030 y del 57% para 2035 para alcanzar el objetivo de 1,5 grados. Si no se aumenta la ambición y se empieza a cumplir inmediatamente, el mundo se encaminaría hacia un aumento de la temperatura de entre 2,6 y 3,1 grados a lo largo de este siglo. Esto tendría consecuencias debilitantes para las personas, el planeta y las economías.