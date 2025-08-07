Entre Ríos: alerta amarilla por frío extremo para cinco departamentos

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta amarilla para Entre Ríos por bajas temperaturas en La Paz, Paraná, Villaguay, Diamante y Nogoyá.

Vuelve el frío en gran parte de Entre Ríos.

Desde Defensa Civil de la provincia informaron que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta amarilla por bajas temperaturas para este viernes en cinco departamentos. Las localidades de Entre Ríos que serán afectados por las bajas temperaturas son La Paz, Paraná, Villaguay, Diamante y Nogoyá.

Para la capital provincia, este viernes el SMN anuncia una mínima de 3° y una máxima de 14°, con un cielo parcialmente nublado. Para el sábado, habrá una temperatura similar.

Recomendaciones por el frío en Entre Ríos

Las recomendaciones para este tipo de eventos indicadas por el Ministerio de Salud son las siguientes:

-Evitar exponerse por tiempo prolongado al frío en exteriores. De salir, abrigarse con muchas capas de ropa liviana.

-Generar más calor corporal mediante el movimiento (caminar, levantarse y sentarse, mover las extremidades, etc.).

-Mantener la casa calefaccionada de forma segura.

-Evitar los cambios bruscos de temperatura, ya que pueden provocar enfermedades del sistema respiratorio.

-Tomar mucho líquido y evitar el consumo de bebidas alcohólicas.

-En caso de verse afectado por el frío, no automedicarse, consultar con un médico o dirigirse al centro de salud más cercano.

-De tener medicación recetada mantener el plan de acción actualizado.

-No fumar en ambientes cerrados.

-Prestar especial atención a los niños, personas mayores y aquellas con enfermedades crónicas.