Los recorridos de los colectivos cambiarán en el receso invernal

El domingo 15 de julio es la nueva fecha fijada por el Departamento Ejecutivo Municipal (DEM) para poner en marcha el nuevo esquema de recorridos y paradas de los colectivos urbanos en Paraná, de acuerdo con la ordenanza aprobada en el marco de la nueva licitación del servicio.

Luego de los reclamos en distintos barrios, cuando se intentaron instrumentar las modificaciones al actual esquema de funcionamiento, y ya sin margen de tiempo para su efectivización el 1º de mayo –como se había prorrogado inicialmente–, durante la reunión ayer del Órgano de Control y Monitoreo del Sistema Integrado de Transporte Urbano (SITU) se acordó la nueva fecha, coincidente con el receso invernal.

Según admitió a UNO el defensor del Pueblo, Luis Garay, representantes de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) hicieron hincapié en que los cambios son más fáciles de implementar sin el ciclo lectivo en marcha.

"Los cambios –apuntó Garay– deberán tener una buena difusión, no solo en los medios de comunicación, sino también en escuelas, vecinales e instituciones intermedias. Además, desde la institución pedimos que se tienen que poner garitas, porque hay lugares donde no hay, y así no se puede conocer por dónde pasan los colectivos", consignó. La respuesta del secretario de Servicios Públicos de la comuna, Ricardo Frank, fue que está en marcha una licitación.

Por otra parte, tras los reclamos en distintos barrios que incluyeron en febrero cortes de calles y encuentros autoconvocados en asambleas, se abrieron instancias de diálogo. En ese marco, las vecinales más afectadas o preocupadas por los cambios elevaron sus propuestas en este tiempo.

Ayer se avalaron las propuestas sugeridas por los usuarios –precisó Garay–, para las líneas 5 (41 Viviendas-Bajada Grande-Club Belgrano); 7 (Paraná XIV y Aatra); 8 (Garrigó-Plaza 1° de Mayo); 9 (Divina Providencia-Don Bosco); y 14 (Aeropuerto-Casa de Gobierno). Las modificaciones de paradas y recorridos habían sido aprobadas por ordenanza del Concejo Deliberante. Pero el artículo 5 admite que se puedan disponer cambios. En este caso, advirtió el defensor del Pueblo, las frecuencias se extenderán entre uno y 5 minutos, por los alargues de recorridos.





