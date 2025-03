Fin de semana largo: la ocupación promedio en Entre Ríos rondó el 42%

El Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia es uno de los feriados inamovibles en la Argentina, y como este año cayó lunes formó parte de un fin de semana largo que mucha gente destinó a viajar con fines turísticos. No obstante, el movimiento fue disímil a nivel país, con provincias que recibieron mayor cantidad de visitantes y otras menos. En el caso de Entre Ríos la ocupación alcanzó el 42%, un porcentaje que preocupa a los prestadores.

El dato surge del relevamiento llevado a cabo por la Cámara Entrerriana de Turismo (CET). Leonardo Schey, su vicepresidente, analizó: “La situación macroeconómica nacional y las devaluaciones que han tenido el real y la moneda uruguaya nos han condicionado a que este año sea un poquito menor la afluencia de turistas. Normalmente estamos acostumbrados a que este no sea un gran fin de semana largo, pero además de eso estos factores contribuyeron para que haya una ocupación menor”.

El Palmar.jpg Gentileza: Huella Litoral

Relevamiento durante el fin de semana largo

En este marco, confirmó a UNO: “Hemos medido los 23 destinos que tenemos en toda la provincia y arrojó el 42%. Esto afecta a la situación económica del sector. Lamentablemente nos estamos acostumbrando a este tipo de cosas que nos están pasando y que no sé si tienen que ver con decisiones del gobierno nacional, con decisiones del gobierno provincial, o es que básicamente lo que manda es el bolsillo del turista”.

En este resultado también influyó que el fin de semana extra largo de Carnaval haya sido este mes, cuando habitualmente es en febrero. Además, falta poco para la Semana Santa, que también conforma otro fin de semana extra largo y hay gente que prefiere reservar sus recursos para viajar en alguna de esas fechas. “Nosotros ya lo medimos, se lo vamos preguntando a quienes están al frente de la dirigencia de las distintas instituciones de las localidades y a su vez las transmitimos a la Cámara Entrerriana de Turismo. Le preguntamos a nuestros turistas y visitantes, y vemos que están eligiendo un fin de semana largo o el otro”, comentó Schey.

Termas de Federación.jpg Federación tiene un complejo termal y uno de los más grandes parques acuáticos de Latinoamérica Gentileza: Secretaría de Turismo de Entre Ríos

Pedido al Ente Mixto

A su vez, explicó: “De todas maneras, creo que es importante destacar que nosotros venimos teniendo reuniones preliminares de una mesa que el día de mañana será el Ente Mixto de Turismo de Entre Ríos, porque más allá de que está aprobado no está reglamentado y no tiene fondos para manejarse solo. Desde el sector privado entendemos que este Ente no debe ser consultivo o informativo, como se ha dado en estas reuniones preliminares, sino que debe ser consultivo pero también poner a consideración qué acciones tomar. Nosotros desde la Cámara nos pronunciamos solicitando previsibilidad y promociones turísticas con mayor anticipación, que es lo que toda la vida reclamó la CET y hoy seguimos en ese mismo plano. Necesitamos ya estar haciendo promoción para Semana Santa, y durante Semana Santa estar invitando a todos a que vengan a visitarnos en las vacaciones de invierno”.

Termas Gentileza: Turismo Gualeguaychú

Promociones anticipadas

Asimismo, agregó: “Pedimos siempre antelación en las promociones, para ser visibles, que nos tengan en el radar y nos elijan. Debemos aprovechar todos los fines de semana largos y con más promoción se puede hacer la diferencia. Consideramos que este verano tendríamos que haber salido en octubre o los primeros días de noviembre a mostrar nuestra provincia, ponerla en la góndola, que se puedan exhibir todas las posibilidades, pero se demoró”.

Por último, señaló: “Este gobierno lleva dos años en su mandato y pensábamos que ya iba a estar acomodado. Lo que se manifestó en la última reunión es que por ahí está costando. Así que estamos todos expectantes a ver qué es lo que se va a venir, cómo lo vamos a desarrollar, qué promoción va a haber para nuevas inversiones; y si en realidad se va a considerar a esta actividad que se está viendo castigada, porque normalmente cuando pasa algo lo primero que se frena es el turismo. Y luego se recupera también”, concluyó, esperando un repunte en Semana Santa, que suele registrar una mayor concurrencia de turistas hacia los destinos entrerrianos.