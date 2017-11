En el Aprender participaron unos 37.000 alumnos entrerrianos

"Sucede que nadie se quiere hacer cargo de la devastación cultural que hay. En el país, el promedio de palabras que un sujeto cualquiera maneja para nombrar el mundo, es de 200 o 300. Y hace 30 años manejábamos 4.000. Es un problema cultural del conjunto de la sociedad. ¿Quién se hace cargo de que el 60% de los alumnos en edad de cursar estudios secundarios no esté en las aulas, pese a la obligatoriedad? Tenemos un problema cultural que necesita el debate colectivo, y ello implica también decidir qué idea de conocimiento vamos a llevar adelante. Desde las década del 90 se aplican las pruebas evaluativas –con distintos nombres, Calidad Educativa, ONE, Aprender–. Todas han arrojado resultados desastrosos sobre los contenidos que se enseñan en la escuela. Si fueran para disponer una política pública, en algún momento hubiese habido una política que permitiera incidir o modificar la situación", planteó Susana Cogno, flamante secretaria general de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) Paraná.

La reflexión de la dirigente sindical surgió en el marco del desarrollo del operativo Aprender , que se realizó ayer en todo el país. La prueba estandarizada para evaluar conocimientos en Matemática, Lengua, Ciencias Sociales y Naturales, alcanzó a cerca de 1,2 millones de alumnos de primaria (6° grado) y secundaria (6° Año), esta vez sin suspensión de clases, de 31.300 escuelas. En la provincia abarcó a unos 37.000 alumnos de 1.800 escuelas, de los turnos matutino, vespertino y nocturno.

De acuerdo a los datos de horas de la tarde, el operativo había tenido un nivel de cobertura cercano al 85%, según consignó a UNO la responsable del operativo Alicia Mondino. La funcionaria del Consejo General de Educación (CGE) hizo referencia a la normalidad del operativo, pese a que las lloviznas en las primeras horas de la mañana afectaron circunstancialmente la asistencia en alguna escuela rural o puntualmente en algunos casos de establecimientos en la ciudad.

Como en todo el país, coincidió con una jornada de protesta de los gremios docentes, que objetan este tipo de pruebas estandarizadas.

Precisamente, Cogno apuntó: "La evaluación es parte del proceso constitutivo de todo acto pedagógico. Nosotros objetamos que estas pruebas son estándar, y se realizan desde un lugar en el cual se ha perdido de vista que desde hace muchísimos años, desde 1995, no hay unidad de criterios en cuanto a los contenidos y cada jurisdicción toma definiciones sobre los contenidos". Por ello, dijo que las pruebas que se elaboran de manera estandarizada no responden a las necesidades ni a los conocimientos en las aulas de Entre Ríos. "No dictamos contenidos para esa prueba, porque tenemos nuestras decisiones jurisdiccionales que nos están permitiendo llevar adelante una idea de pedagogía", planteó la exvocal gremial del CGE.





Contenidos

En esta oportunidad, en las aulas de 6° grado tuvieron que responder preguntas sobre Ciencias Naturales y Sociales. Por su parte, la evaluación para los de 5°/6° año del secundario se centró en la comprensión lectora y la resolución de problemas matemáticos. Además, una pequeña muestra de chicos de 4° grado –en la provincia fueron solo 10 escuelas– fueron incluidos para una prueba escrita, con ítem abierto.

Alicia Mondino añadió que hubo 2.500 aplicadores de la prueba, docentes a contraturno o de otros niveles, mientras que los rectores y directivos de las instituciones participaron del operativo como veedores.

Justamente, ese es otro punto criticado por la dirigencia sindical de los docentes. "Son pruebas desvinculadas, porque no se hacen en el contexto donde trabajamos; no somos los docentes, los que trabajamos y damos clases, los que llevamos adelante el proceso de evaluación. Y nuestros directores, son simples veedores, cuando ellos son la máxima autoridad pedagógica de la institución, son lo que desarrollan un proceso curricular e institucional".

El gremio docente mayoritario en la provincia dispuso para ayer una hora de asamblea en las escuelas, en el marco de un estado de alerta y movilización de los sindicatos de trabajadores de la Educación, en todo el país.

"Nos quieren implantar una mecánica de prueba, que luego se releva y se fija con ella un estándar, cuando en realidad nosotros no llevamos adelante un proceso pedagógico en esa secuencia", planteó Cogno, y citó la modalidad de múltiple choice –ya criticada el año pasado–, para evaluar contenidos, recurso que no se utiliza habitualmente en las aulas.

"Lo importante es qué se hace con los resultados de esa evaluación, para qué se utiliza, o es demostrar qué mal enseñamos o que no tenemos buenos resultados. Y el tema es quién evalúa las políticas educativas, porque acá si tenemos malos resultados en Lengua y Matemáticas, hay que objetar las políticas educativas, las políticas de formación docente, o de reforma permanente en el sistema educativo. "Ahora el gobierno nacional prepara una reforma para las escuelas secundarias. Es absurdo que apliquemos el operativo de evaluación solamente para un sentido, cuando deberíamos hacer una gran evaluación del sistema educativo".

Los resultados de los operativos, tanto del Aprender como del Enseñar –realizado la semana pasada a los estudiantes a punto de egresar de las carreras de formación docente– se darán a conocer a partir del mes de marzo.





Alta adhesión

El operativo se desarrolló con normalidad en el 94% de las 31.000 escuelas previstas, según el Ministerio de Educación de la Nación. La evaluación fue postergada para hoy en 30 escuelas de la zona sur de Córdoba, en toda la provincia de La Pampa, en Pico Truncado (Santa Cruz) y algunos establecimientos de Santa Fe. Los gremios docentes resolvieron efectuar paros en las provincias de Tierra del Fuego, Neuquén y Santa Cruz en rechazo a las evaluaciones estandarizadas; en tanto que estudiantes del Antonio Mentruyt de la localidad de Banfield tomaron el establecimiento;en la escuela Normal Superior 1 de Rosario los alumnos realizaron una sentada; y en la Ciudad de Buenos Aires, la Coordinadora de Estudiantes de Base resolvió entregar las pruebas rompiendo el código de barras para anular su evaluación.