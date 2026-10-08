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Educación: se hizo la prueba piloto de campamento y educación ambiental

La prueba piloto de campamento y educación ambiental se concretó en el Parque Natural Islas y Canales Verdes del río Uruguay

8 de octubre 2026 · 12:21hs
La prueba piloto de campamento y educación ambiental se concretó en el Parque Natural Islas y Canales Verdes del río Uruguay

La prueba piloto de campamento y educación ambiental se concretó en el Parque Natural Islas y Canales Verdes del río Uruguay
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La prueba piloto de campamento y educación ambiental se concretó en el Parque Natural Islas y Canales Verdes del río Uruguay
La prueba piloto de campamento y educación ambiental se concretó en el Parque Natural Islas y Canales Verdes del río Uruguay

La prueba piloto de campamento y educación ambiental se concretó en el Parque Natural Islas y Canales Verdes del río Uruguay

En el marco de las políticas de valorización del patrimonio natural y promoción de la educación ambiental, el Gobierno de Entre Ríos llevó adelante la prueba piloto del programa de salidas educativas en modalidad campamento y travesía en kayak en el Parque Natural Provincial Islas y Canales Verdes del Río Uruguay; en el sector de Puerto Campichuelo, Colonia Elía.

La actividad contó con la participación de estudiantes y docentes de la escuela secundaria Nº 11 "Granaderos del General San Martín" de Rosario del Tala, y de la escuela secundaria "Hector de Elía" de Colonia Elía. Surgió de una labor articulada entre la Secretaría de Ambiente, el Consejo General de Educación (CGE), la Dirección Departamental de Escuelas Tala, las direcciones municipales de Ambiente y Juventud de Rosario del Tala, y la Fundación Banco de Bosques.

La propuesta combinó el aprendizaje teórico del aula con el contacto directo con los ecosistemas de humedales y bosques ribereños. Durante la estadía, los estudiantes realizaron senderismo e instrucción técnica en kayakismo no motorizado, incorporando nociones de navegación segura, reconocimiento de biodiversidad nativa y pautas de campamentismo sustentable bajo el principio de "Impacto Cero".

La jornada permitió además poner a prueba los dispositivos logísticos y de seguridad ante contingencias climáticas e hídricas. Frente a las lluvias y la crecida del río registradas en la zona, el equipo técnico adaptó los recorridos y senderos manteniendo las actividades planificadas de forma segura; y garantizando el equipamiento técnico necesario para el resguardo del contingente.

"Esta prueba piloto sienta un precedente operativo e institucional para consolidar una red de salidas pedagógicas y campamentos educativos en las áreas naturales protegidas de Entre Ríos, conectando a la juventud con la conservación y el desarrollo sostenible de la provincia" afirmó Alberto Zapata, intendente del Parque Natural.

Educación Campamento Ambiente Parque Provincial Islas y Canales Verdes del Río Uruguay
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