Acuerdo para consolidar a Paraná como Ciudad Universitaria

“Agradezco la presencia de todas las universidades, que aquí están representadas en un concepto de fortalecer a Paraná como una ciudad universitaria, de hacer que las políticas públicas y el sector privado que compone también Marca Paraná, se involucren cada vez más, reconociendo esa importante población de miles de estudiantes que están en la ciudad”, destacó la intendenta Rosario Romero, señalando lugo: “Y valorando eso, poder reconocer desde el Estado, políticas en las que nos enriquezcamos, justamente con el conocimiento que en esos ámbitos universitarios se produce, se estimula y trabajando con los profesionales, que de allí egresen”.

Acuerdo importante

El acto de firma del acuerdo se llevó a cabo como cierre de la reunión mensual del Consejo Asesor de Marca Paraná y fue encabezado por la intendenta Rosario Romero junto a las autoridades académicas. Estuvieron también representantes de la Mesa Universitaria, integrantes de las organizaciones del Consejo Asesor, concejales y funcionarios municipales, entre ellos el Jefe de Gabinete de Secretarías de Estado, Santiago Halle.

El rector de la UNER, Andrés Sabella, destacó “la coordinación y la articulación que desde el Municipio se está haciendo y que transforma esta necesidad de identificar a la ciudad de Paraná como una ciudad universitaria. Realmente nos enorgullece y nos permite felicitarlo y ponerlo en valor. Lo hacemos desinteresadamente y pensando, fundamentalmente, que los beneficiarios directos de esto son en definitiva nuestros estudiantes y nuestras estudiantes que transitan y que viven diariamente en nuestra ciudad”.

El rector de la UADER, Luciano Filipuzzi, en tanto, remarcó que “es fundamental que la Municipalidad haya constituido este espacio. Creo que no es lo mismo que el Estado Municipal se involucre a que no se involucre y que acompañe a no acompañar. Y de ambas partes, porque esto también es un diálogo, una interrelación. Es fundamental para el desarrollo de políticas públicas, contar con el asesoramiento o el apoyo que puedan dar las universidades a través de sus estudiantes, a través de sus equipos docentes”.

Por su parte, el rector de la UTN, Alejandro Carrere, dijo: “La firma de este acuerdo es el fruto del trabajo de mucho tiempo en el Consejo Asesor Marca Paraná y nos da un lugar de visibilidad, de aporte también a la Municipalidad, porque muchos profesionales se forman en nuestras instituciones y a veces no somos conscientes de la fuerza y la potencia que tenemos como sistema universitario”.

En tanto, Marcelo Agolti, rector de UCA Paraná, señaló: “Sinergizar el conocimiento que generan las universidades, fortalecer el trabajo público-privado en el desarrollo de la ciudad es lo que nos convoca. Creo que todas estas instancias de trabajo en común son importantes y contribuyen al desarrollo de la ciudad, al beneficio de los estudiantes y al desarrollo también de las universidades”.

Un proyecto estratégico para una ciudad universitaria

El proyecto Paraná Ciudad Universitaria tiene como objetivo posicionar a la capital entrerriana como un polo educativo regional, capaz de atraer, contener y proyectar a estudiantes de distintas partes del país. Para ello, propone una serie de políticas públicas que articulan lo académico con lo urbano, promoviendo el desarrollo de actividades culturales, deportivas, sociales y de integración.

La firma del acuerdo interinstitucional representa un paso fundamental para institucionalizar este proceso. No solo legitima la voluntad de cooperación entre las partes, sino que habilita la planificación conjunta de acciones a mediano y largo plazo, como la mejora de la infraestructura educativa, la creación de beneficios para estudiantes, la promoción de la vida universitaria y el fortalecimiento del vínculo entre las casas de estudio y el territorio.

Avances, herramientas y próximos desafíos

Durante el encuentro, además de la firma del acuerdo, se abordaron temas estratégicos para el desarrollo del proyecto. Uno de ellos fue la organización de los Juegos Deportivos Universitarios, una propuesta que busca integrar a la comunidad estudiantil a través del deporte, generando espacios de encuentro entre instituciones.

También se destacó la postulación de Paraná a la Asociación Internacional de Ciudades Educadoras (AICE), una red global que reúne a gobiernos locales comprometidos con la educación como eje de transformación social. Ser parte de la AICE permitirá a Paraná compartir experiencias, participar en programas internacionales y consolidarse como ciudad educadora en el escenario global.

Por otro lado, se presentó la tarjeta UNIPASS, una herramienta que ya cuenta con más de 30 comercios adheridos en tres zonas comerciales de la ciudad, y que permite a estudiantes acceder a descuentos y beneficios en productos, servicios y propuestas culturales. Esta iniciativa refuerza el vínculo entre el comercio local y la comunidad universitaria, ampliando la red de oportunidades para quienes eligen estudiar en Paraná.

Compromiso sostenido con la educación

La firma del acuerdo interinstitucional ratifica el rumbo de una política de Estado que pone en el centro a la educación superior como motor de desarrollo, inclusión y proyección territorial. Las universidades y el municipio asumen así el compromiso de trabajar de manera coordinada para construir una ciudad pensada desde y para sus estudiantes, generando mejores condiciones de acceso, permanencia y calidad de vida.

Paraná avanza firme hacia la consolidación de su identidad como Ciudad Universitaria, fortaleciendo su perfil educativo, cultural y social, con el respaldo de sus instituciones más representativas y la convicción de que la educación es clave para el futuro de todos y todas.

Otras iniciativas abordadas en el encuentro de Marca Paraná

La firma del Acuerdo de Cooperación Interinstitucional estuvo enmarcada en la reunión mensual del Consejo Asesor de Marca Paraná, en la que se presentaron otros temas en la agenda. Entre ellos, la 13° Feria del Libro Paraná Lee, que se desarrollará del 14 al 17 de agosto en Sala Mayo, y en la que Córdoba estará presente como provincia invitada. Pronto habrá más novedades e información al respecto. Otros de los temas fundamentales de la reunión fueron: la segunda etapa del programa Marcá tu Identidad, actualización del desarrollo del programa Diseña Paraná incluyendo la evaluación de ambas jornadas de la Ruta del Diseño Paranaense, avances en el proyecto Paraná Pyme y los próximos eventos en agenda como el Hacking Day, la presencia de Paraná en la Expo Real Estate 2025, el Primer Congreso Regional de Gestión Comunitaria, entre otros.