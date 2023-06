Donar sangre salva vidas

Para ser donante de sangre solo se necesita extender el brazo y cumplir con determinados requisitos, como ser mayor de edad, pesar como mínimo 50 kilos, gozar de buena salud, no estar en tratamiento por infecciones comunes, no haber padecido hepatitis viral B o C, u otras infecciones transmisibles por sangre (HIV, HTLV, Chagas, etc). Si al guien sufrió hepatitis A en la infancia, no es inconveniente.