"La puta ama", la historia de cuatro atracadoras con mucho glamour y poca experiencia

El jueves, el cómico y productor paranaense Leo Bartolomé estrena su nuevo show humorístico: La puta ama. Que comience el matriarcado; un espectáculo humorístico protagonizado por actores transformistas de Paraná y Santa Fe. La cita será a las 21, en el Teatro Municipal 3 de Febrero.

El título de la obra hace referencia a dos archiconocidas frases de La Casa de Papel, la serie española que hizo furor a nivel mundial. Y la trama es una versión cómica y localista de la serie.

"Esto empezó con el auge que tuvo La Casa de Papel, volviendo yo de hacer temporada de verano en San Bernardo, y me puse a ver la serie porque era súper comentada, así que quise saber de qué se trataba y me atrapó. Obviamente que tiene mucho de dramatismo y viéndola se me ocurrió pasarla al humor. Lo charlé con los chicos, con parte del elenco, y ellos ya se habían pensado en algo parecido, así que nos pusimos de acuerdo en hacerlo", explicó Bartolomé a Escenario.

La Casa de Papel narra lo que se espera que sea el atraco del siglo al Museo de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, en España. Para ello, la mente maestra –El Profesor– reúne a siete criminales, cada cual experto en un área diferente. Su objetivo es salir de allí con su propio dinero de curso legal recién impreso y sin registrar, algo que será difícil ya que la policía ha sitiado el lugar. Los atracadores, por su propia seguridad, se bautizaron con los nombres de grandes ciudades de todo el mundo: Tokyo, Denver, Nairobi, Moscú, Oslo, Helsinki y Río.

En La puta ama, la versión paranaense de Bartolomé, las atracadoras tienen como objetivo un supermercado chino. Sus nombres en clave: San Benito, La Sana Güicho, La Pirola y Villa Mabel.

"A su vez, cuando se me ocurrió la idea, estaban haciendo furor los memes de la china enojada del supermercado que grita 'tarado, eh', así que pensé que estaría bueno plantear que le robamos el supermercado a la china, en lugar de la Casa de la Moneda. Y entre charlas con los chicos del elenco fue surgiendo esto de 'La puta ama. Que comience el matriarcado' porque son frases que fueron fuertes en la serie", destacó.

Por otra parte, indicó que será una propuesta distinta a lo que está acostumbrado su público: "Más allá de que es una obra completamente humorística, tiene un hilo conductor, es distinta a lo que la gente está acostumbrada a ver mis shows cómicos, donde hay sketches y música. Está planeada desde una perspectiva más teatral, siempre pensando en cómo lograr el atraco, y todos los sketches suceden dentro del supermercado; cosas que les pasan a las atracadoras y a los clientes. Al final se sabrá o no si pueden robarle la caja fuerte que la china supuestamente tiene guardado en el depósito".

Con respecto al tono humorístico con el que aborda la obra, manifestó: "Trato de no pasar la línea de lo bizarro, porque me gusta cuidar la estética de lo que hago y enfocarme en cosas cotidianas. También hay música, coreografías y una introducción en video que se proyecta en pantalla gigante para que la gente vea cómo se planifica el atraco. Tiene todos los condimentos para reírse mucho".

Bartolomé señala que empezó en este oficio hace relativamente poco, hace 11 años, pero que ha crecido mucho a nivel artístico, gracias a quien lo acompañó durante sus primeros pasos en el ambiente del espectáculo cómico musical, Pablo Millán.

"Empecé como coreógrafo, y de a poco Pablo me fue incorporando en sus sketches, con él hicimos varias temporadas en Mar del Plata. Y desde entonces no he parado, sigo perfeccionándome en danza, porque me gusta seguir creciendo", concluyó.

En esta propuesta lo acompañan los paranaenses Álvaro Motroni, Leo Holl, Marcelo Soñez y Jonathan Manavella; en tanto, la apertura y cierre del show está a cargo de la academia de danzas urbanas Street Flow. Y de Santa Fe llegan Juan Carlos Viviani, actor transformista con el que Bartolomé está acostumbrado a trabajar y el saxofonista Mariano Tardivo.

Las entradas pueden adquirirse en la boletería del Teatro, desde los 180 pesos.