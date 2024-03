El Zaguán, la banda que crece a través del flamenco

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de EL ZAGUÁN Paraná (@elzaguan_official)

Mario toca desde los 9 años la guitarra y Luna es su sobrina y toca desde los 10 años. Actualmente su tío tiene 41 años y ella 18. Es por eso que el amor a la música nace en el seno familiar y hoy se puede percibir a través de las maravillosas melodías que interpretan en el escenario. “Siempre escuché esta música pero no me animaba a interpretarla de esta manera tan sincera, sin pretensiones de parecer sino solo compartir. En esa idea nos juntamos con Edu hace 4 años, en plena pandemia”, dijo el guitarrista a lo cuál el percusionista agregó que surge del tiempo libre que ambos tenían durante el 2020: “Toda la introspección que tuvieron los artistas durante este período, es una de las cosas más positivas”, expresó. “Tuve un momento en el que me separé de la música y mi tío volvió a llamarme. Estaban reunidos con Edu y con ‘la negra’ (Erika) y como no me gusta encorcetarme, me encantó como sonaba género musical”, dijo Luna a lo que Mario agregó: “Que bueno poder compartir esto con la familia, la vi desde chiquita, como surge esta música en su estado natural”. En ese sentido, Mario contó que si bien tienen una pequeña descendencia española, el gusto musical por interpretar canciones flamencas surge porque la cultura argentina está muy empapada de la cultura de España: “Es muy difícil desarraigarnos de eso”.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de EL ZAGUÁN Paraná (@elzaguan_official)

Un hit con Mario Pereyra

El Zaguán y Mario Pereyra se unieron el año pasado para hacer “Leña Seca” (Pablo Jauren)/”No te vayas nunca” (José Luis Perales Morillas). Grabado en estudios Topmusic (Santa Fe, Argentina), un compilado de dos canciones cuyo video se puede encontrar en su cuenta de Youtube. Para lograr este encuentro, tuvieron la idea desde el primer minuto, buscaron su número personal, se contactaron directamente con Pereyra y coordinaron para hacer esta grabación en vivo.