El tema de Tini Stoessel que da inicio a una nueva era

Como era de esperar, el tema rankeó alto entre las tendencias musicales, superando en pocas horas el millón de reproducciones en YouTube y volviéndose tema de conversación en las redes sociales. Es que como sucede a menudo con sus canciones, la ex Violetta disparó todo tipo de interpretaciones sobre el posible destinatario del tema. No solo por la letra cargada de desamor y algunos dardos concretos, como el del estribillo -“Que nos pasó / Que cuando estábamos bien se complicó / Que nos queríamos tanto y ahora no / Cupido tiró la flecha y la cagó”-. Sobre todo, por el misterioso diálogo del comienzo, donde escucha la voz de Tini, que prepara el clima por el que va a transcurrir la lírica de la canción. “¿Vos tenés ganas de enamorarte? Porque después desenamorarte, te digo que ese laburo...”.