Aumentan las tarifas de luz y gas en septiembre

El Gobierno formalizó los aumentos en las tarifas de energía con subas que oscilan entre 2 y 3% y que rigen a partir de este lunes.

1 de septiembre 2025 · 13:46hs
Los incrementos quedaron establecidos por una serie de resoluciones del ENRE y ENARGAS.

Así en el caso de la electricidad, el incremento final en las facturas que recibirán los usuarios será del 2,97% para Edenor y del 2,90% para Edesur con relación a los precios pagados en agosto.

El impacto final en las boletas dependerá de la categoría de casa usuario. Los Nivel 1 pagarán la tarifa plena, mientras que Nivel 2 y Nivel 3 mantiene bonificaciones pero atados a los rangos de consumo.

En cuanto al servicio de gas se calcula un alza promedio de 2%. En este caso resulta más complicado establecer un parámetro debido a los diferentes segmentos y regiones.

