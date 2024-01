Argentina ya es una potencia mundial en competencias de eSports

La evolución tecnológica ha influido, enormemente, en los espectáculos deportivos. Habitualmente, con mejoras en las retransmisiones, análisis estadístico, organización, etc. Pero, incluso, ha conseguido actuar como protagonista de la competencia. Es el caso de los eSports, que reflejan la lucha de varios equipos por ser los mejores en cada título de los videojuegos. En sus inicios, no todo el mundo lo vio como una disciplina deportiva. Pero, ahora, más 500 millones de espectadores al año la avalan como una opción tan válida como las demás, con atletas preparados y competitivos, pero desempeñándose en el entorno digital.

argentina eSports 1.jpg

Precisamente, la escuadra creada por Sergio Agüero se ha convertido en uno de los máximos representantes argentinos en este ecosistema, gracias a su popularidad. Pero no concurre solo a las competencias internacionales. El 9zTeam es uno de los máximos exponentes patrios, con participaciones en Counter-Strike, Valorant y LOL. Otro de los que están pegando fuerte a nivel mundial es Furious Gaming, que diversifica su actividad en títulos como los ya citados, a los que suma Free Fire y PUBG Mobile. Isurus se ha convertido en todo un experto en League of Legends, al igual que Leviatán. Ambos trascienden la escena nacional en este juego, que es la imagen icónica de los eSports.

Uno de los títulos que, según parece, mejor resultado les da a los equipos patrios es el Counter-Strike. Se trata del mayor representante del género “Shooter”, con importantes cotas de audiencia y una relevante cantidad de visitas a los portales de pronósticos, dado que las competencias de CS:GO crean unas expectativas de alto nivel entre los aficionados. Incluso, a nivel más local , los eventos relacionados con este juego atraen la atención a un público creciente. En el 2023 se consiguió una medalla en el IESF World Championship de Rumania, gracias la selección femenina.

Y es que 2023 ha sido un año de excepción para la representación argentina en esta escena de los deportes electrónicos. La Selección nacional fue la más condecorada del pasado año, con 6 medallas ; superando a países como China o Corea del Sur, con gran trayectoria en estas competencias y tradición en los eSports. Además, estos éxitos han acontecido en una gran diversidad de títulos, demostrando que no existe una única especialidad ni género en particular, sino que la construcción y evolución de equipos alcanza todo el escenario actual. Todo parece indicar que el potencial patrio no tiene límites y continuará su crecimiento a nivel global es 2024.

argentina eSports 2.jpg

Además, las competencias celebradas en la región y en Argentina cada vez tienen más repercusión internacional. Es el caso de los duelos entre River Plate y Boca Juniors en entorno digital, una rivalidad que ha trascendido las canchas de fútbol y que se ha adaptado a los tiempos actuales; consiguiendo la atención de las nuevas generaciones. Por otra parte, la Liga Mater Flow o la LLA (Liga Latinoamericana de League of Legends) están entre las más prestigiosas del mundo y forman parte del plan estratégico de los eSports para extenderse por el mundo. Así como, también, los certámenes temáticos celebrados en la zona, como el Gamergy, que reunió a decenas de miles de personas en su edición de pasado año en Buenos Aires.

Además del orgullo que puedan provocarnos los éxitos de los equipos nacionales, lo cierto es que ésta es una magnífica oportunidad de promocionar el país, aún más, a nivel internacional. Los eSports están ganando seguidores y repercusión mundial. Cada evento relevante que se celebra, propicia que esa sede geográfica despierte mayor interés en el público. Por tanto, estos equipos son embajadores de excepción para Argentina. Y ser los anfitriones de estas competencias ayuda a crear riqueza y puestos de trabajo.