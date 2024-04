A lo Scioli: Martín Müller se hizo libertario y funcionario

El ex presidente del Consejo General de Educación (CGE) de Entre Ríos y ex candidato en varias ocasiones a intendente de Gualeguay, Martín Müller, siguió los pasos desde las filas del Movimiento Nacional Justicialista que dio Daniel Scioli (actual secretario de Turismo) y se integró al gobierno de Javier Milei como funcionario de La Libertad Avanza.

Según el portal Política Con Vos, el dirigente vinculado al Movimiento Evita en su ciudad fue sondeado para hacerse cargo del área de programas de alfabetización de la administración "leonina", pero finalmente optó por la formación de educadores.

Adentro de La Libertad Avanza

El INFoD fue inaugurado en el año 2007 con la función de direccionar, planificar, desarrollar e impulsar las políticas para el sistema superior de formación docente inicial y continua, definiendo los lineamientos básicos curriculares, seguimiento y evaluación. Desde allí el Estado Nacional trabaja con las 24 provincias.

LEER MÁS: Daniel Scioli integrará el gabinete de Javier Milei

El pase del gualeyo a La Libertad Avanza está cosechando fuertes críticas en las huestes peronistas, aunque quizás no sea tan mal visto por los vecinos de la ciudad, donde en las elecciones presidenciales del año pasado La Libertad Avanza ganó con el 33%, seguida por Juntos por el Cambio con 31% y Unión por la Patria con 28%.

El propio Müller en su intento por la intendencia arañó el 18% y quedó tercero, unos 25 puntos debajo de la intendenta electa por Juntos por el Cambio, Dora Bogdan, que obtuvo el 43%, y detrás de Agustín Gianini, de La Libertad Avanza, que fue el segundo con 19%.

agmer salarios martin muller.jpg

La conversión al libertarismo generó repercusiones al nivel del antiguo jefe político de Müller . El ex gobernador y actual diputado nacional Gustavo Bordet confesó: "Me sorprende lo de Martín Müller. Ha dado un giro copernicano en su vida política. No estoy para cuestionar o criticar, pero respeto a las personas que tienen coherencia en política y trayectoria. Cuesta generar confianza cuando se está de un lado y al otro día se está en otro. Eso no habla muy bien", aseguró a canal 9.

La también diputada nacional y ex presidenta del CGE, Blanca Osuna, se sumó al repudio y que sería "ideal" que el gualeyo "explique cuál es la razón de la aceptación y la oferta. Me llama la atención porque si uno pasa revista a todas las políticas educativas nacionales, y a la postura del presidente, es inexplicable. Pero cada cual en su vida tiene que dar cuenta de lo que hace y decida. A mí me da vergüenza".