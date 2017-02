Una familia quedó aislada por el agua en Talita tras el temporal

Una familia de la localidad de Talita estuvo horas aislada en medio del agua tras el anegamiento de su vivienda. El hecho ocurrió en la madrugada del domingo a un kilómetro y medio al sur de la comisaría del lugar, en departamento Uruguay.





Daniel Ramírez, un uruguayense de 41 años, junto a su esposa y sus ocho hijos vivió una verdadera odisea durante la madrugada del domingo, rodeados por el agua que avanzó con una fuerza y una velocidad inusitada, generando verdaderos torrentes que amenazaron su vivienda y la integridad de toda su familia."A las cuatro de la mañana la nena se dio cuenta que los perros se habían subido a la escalera de la casa, cuando salí a ver estábamos rodeados por el agua, no lo podía creer", relató a 03442.





"Nosotros tenemos la casa elevada, un metro, un metro veinte, más o menos, pero lo de anoche nunca nos había pasado", relató.





Apenas visto que el agua había rodeado la vivienda, Ramírez preocupado porque tenía el auto de su cuñado en el lugar, corrió con dos de sus chicos más grandes para tratar de moverlo del lugar hacia un espacio más alto, "pero cuando estuvimos arriba la correntada se vino con todo y nos arrastró lejos y el agua seguía subiendo, además con una fuerza tremenda que no nos dejaba volver, tuve que poner a mi hija y mi hijo sobre el techo del auto para tratar de protegerlos y ver que no lo arrastrara más lejos. Así estuvimos desde las cuatro y pico hasta casi las 10 de la mañana", indicó.





Mientras tanto, en su casa, su esposa y sus otros seis hijos se refugiaban sobre las cuchetas de los chicos porque el agua había sobrepasado todos los límites y alcanzó más de 2,10 metros.





"Cuando bajó algo pudimos ir de nuevo hasta la casa, como me arrepiento de haber puesto en riesgo la vida de mis dos hijos con lo del auto, pero no sabía que iba ser tan jodido todo esto, en la casa teníamos a los chicos en las cuchetas porque toda la casa se inundó, las cosas me las llevó agua con la correntada, lo que quedó está desecho y no sirve nada, estamos sin nada, para nosotros es terrible lo que nos ha pasado", se lamenta Daniel recordando la tremenda noche que han pasado.





Ya de día, como pudieron, y cuando la situación no dio para más en ese lugar, se trasladaron hasta una casa vecina donde se refugiaron sobre el techo, lo único que había quedado como espacio seguro ante el avance del agua.





Personal de Prefectura intentó llegar en horas de la mañana en una moto de agua de la fuerza, pero la corriente impidió la llegada del vehículo y hubo que intentar por otros medios.





El traslado de los chicos hacia un lugar seguro para su evacuación demandó maniobras arriesgadas. A través de un cable tendido se fueron pasando de a uno, para los más chicos armaron una provisoria embarcación con un tanque plástico de agua al que le sacaron la parte de arriba y allí metieron a los nenes para llevarlos flotando hasta el nuevo punto sin agua.





"Nos quedamos sin nada, todo está perdido, hoy estamos en la casa de mi mamá, pero no se que vamos a hacer ahora, de Prefectura me dijeron que no puedo volver ahí, pero nadie entiende que es lo único que tenemos, no tenemos otra casa, necesitamos ayuda, perdimos todo", se lamentó.





La familia Ramírez se trasladó a casa de un familiar en el barrio 150 Viviendas, Manzana 4, Casa 9, y necesita la ayuda de las autoridades y la solidaridad de la población. Para contactarse con la familia se puede llamar a los teléfonos (03442) 439103 0 15564138.