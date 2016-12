Sigue la tensión por el conflicto gremial en la planta Tres Arroyos

Con las puertas del frigorífico clausuradas desde hace dos días, la planta La China que la empresa Tres Arroyos tiene en Concepción del Uruguay ha generado un conflicto gremial que involucra de forma directa a 1.200 trabajadores.

Sin acuerdo luego de un primer encuentro concretado el miércoles en la Dirección Provincial del Trabajo, en la jornada de ayer continuaron las conversaciones, pero ambas partes coincidieron en que aún no hay visos de acercamiento.

El eje del problema se generó a partir del reclamo de los trabajadores respecto de un bono o gratificación que la empresa otorga anualmente, y por el cual los empleados reclaman que sea de 70 horas y pagadero antes de fin de año, en tanto que la empresa comunicó que serían 50 horas que serán abonadas entre enero y febrero, destacando a su vez, que esto es un bono no obligatorio y que sueldos y aguinaldos se cumplen con total normalidad y están al día.

Tanto desde el sector de los trabajadores, como de los responsables de la empresa, aseguraron que no hay novedades y la planta continuaba paralizada por disposición patronal, observándose a los empleados en la puerta de acceso, tanto en horarios de la madrugada como en el mediodía, donde llenaban las actas de presentismo frente a un escribano público y se retiraban tras firmar la misma, de manera de asegurar su presencia al horario de ingreso, lo que además es avalado por los telegramas presentados.

"No sabemos quién o quiénes están diciendo que hay acercamiento y con qué intenciones. No es verdad que hubo una propuesta patronal y que algunos nos negamos. No se recibió ninguna oferta y seguimos esperando. Por eso queremos desmentir lo que se envió a los medios", señalaron los trabajadores.

Por su parte desde la firma, el señor Joaquín De Grazia, señaló que no había novedades, confirmando lo ya dicho por la parte obrera. Y fue claro al decir: "A mí no me informaron nada al respecto, al menos hasta el momento", por lo que la planta La China continuaba cerrada.

De acuerdo a los dichos iniciales de la patronal, se estaba registrando un serio perjuicio a la empresa, ya que los trabajadores no realizaban su trabajo normalmente, sino que a modo de protesta enganchaban pollos de manera alternada y esto demoraba la producción, generando la mortandad de animales y el consumo mayor de alimentos, ya que los pollos debían seguir en los criaderos, razón por la cual tomaron la decisión de cerrar la planta y vender los pollos vivos por otro lado.

Lauritto reclamó instancias de diálogo

El intendente de Concepción, José Lauritto, remarcó ayer su preocupación sobre el tema y bregó por una mesa de diálogo destacando que solo hablando las partes se puede llegar a un acuerdo pensando en la defensa del trabajo, que es el tema central en este momento.