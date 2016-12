Declaró la tesorera de la fundación de Michetti: imprecisiones y dudas

La ex diputada Silvana Giudici, actual Directora del Ente Nacional de Comunicaciones, amiga de la vicepresidenta Gabriela Michetti y tesorera de la Fundación Suma, fue imprecisa cuando declaró ante el juez federal Ariel Lijo como testigo en la causa que investiga el origen del dinero que le robaron a la número dos del Poder Ejecutivo. "No sé", fue una de las respuestas más repetidas.





El robo ocurrió el 22 de noviembre de 2015, cuando la vicepresidenta estaba en el bunker de Cambiemos celebrando la victoria. Michetti sostuvo que le robaron $ 45.000 en efectivo que tenía en su domicilio para pagar diversos arreglos, 50 mil dólares que le había prestado su novio para afrontar una maestría que su hijo quería realizar y 189.500 pesos de una colecta que se había hecho entre amigos y conocidos para pagar gastos de la cena anual de la fundación.





"A principios de 2014 Gabriela nos convoca para relanzar la Fundación Suma que tenía. Nos convoca a mi, a Federico Pinedo, a Frigerio, a HernánLombardi y a Guillermo Montenegro. En ese momento, todos acordamos acompañarla en el consejo de administración y a mi se me asignó el cargo de tesorera", dijo Giudici para explicar cómo se acercó a la organización, luego de haber admitido que conoce a la vicepresidente desde el 2004.





Pero pese a tener el cargo de tesorera, Giudici que se encargaba de organizar charlas y coordinar a los colaboradores que se encargaban de organizar esas actividades.





"A inicios de 2014, se conformó el Consejo de Administración en el que yo fui designada como tesorera como pudo haber sido otro cargo, fue para ocupar un cargo dentro del Consejo de Administración; sin embargo, inmediatamente después de la designación, firmé un poder junto con la Presidente en el que acordamos que las funciones de tesorería, administración y manejo contable iban a quedar a cargo de la directora ejecutiva, Karen Zeolla. Quiero aclarar que, sin perjuicio de ello, firmo los balances con la Presidenta de la Fundación, los cuales confeccionan los contadores", agregó Giudici.





La ex diputada declaró el miércoles 14, luego de que se hubieran presentado una decena de testigos propuestos por la defensa de Michetti, quienes dijeron que hicieron donaciones en efectivo, de unos 5.000 pesos en promedio, para pagar los gastos de organización de la fiesta de fin de año de la Fundación Suma, que se hizo unos días después de victoria de Cambiemos en el ballottage. La mayoría de los donantes coincidieron en un dato: no les entregaron recibo por el dinero entregado. Es decir, no hubo constancias de la plata entregada para pagar los gastos de la fiesta.





Pese a haber dicho que la mayoría de las acciones estaban delegadas en la directora ejecutiva de la entidad, Giudici dijo desconocer el funcionamiento de la fundación. "Tengo entendido que para programas específicos como aquellos vinculados con la reinserción de los familiares de las personas encarceladas -esto es, del entorno familiar vulnerable- y otros programas relacionados con el medio ambiente, existían contribuciones puntuales, pero quien se encargaba de todo eso era Karen, en virtud de este poder que habíamos suscripto y que mencioné anteriormente", se excusó la tesorera.





Lo más llamativo de su declaración es Giudici dijo no recordar si había ido a la fiesta del año pasado de Suma. "En la cena de 2015 compré la entrada de la gala, no recuerdo si fueron $1000 o $1500; recuerdo que los aboné en efectivo en la Fundación que el dinero se lo di a Karen. No recuerdo si asistí efectivamente al evento. Creo que asistí a la cena del 2014 pero no recuerdo si aboné la entrada. No realicé ninguna otra contribución de dinero en favor de la Fundación", declaró Giudici.







La declaración de la hermana





El juez también citó a declarar a la hermana de la vicepresidenta, Silvina Michetti, quien dijo haber pedido donaciones a su amigos en una cena que hizo en su casa para pagar los gastos de la fiesta anual de Suma.





En su declaración, el martes 13, dio los nombres de sus amigos donantes, pero no dio precisiones sobre los montos de cada uno, ni las fechas exactas en que le entregaron el dinero. "Todos ellos aportaron dinero en el transcurso de esa semana, esto debido a que yo les transmití que era urgente porque era para la realización de la cena. No recuerdo el monto exacto de lo que aportó cada uno de ellos, creo que los montos aportados oscilaban entre $5.000 y $10.000 pesos, capaz alguno un poquito más", dijo Silvina.





Y luego agregó: "Todos ellos me entregaron el dinero durante la segunda semana de noviembre de 2015 y luego yo le entregué ese dinero a mi prima, Alejandra Illia, quien es la Secretaria de Gabi. La fecha en la que se lo entregué no la recuerdo. Yo recuerdo que en ese momento escribí en un papel el detalle de las personas que me habían entregado su dinero y el monto aportado, creo que eso estaba en el sobre que le entregué a mi prima".