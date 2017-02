Alfonzo negó haber secuestrado a la víctima

"Jamás tuve secuestrada a esta chica, jamás", dijo este jueves Gustavo Alfonzo, al declarar en el juicio en su contra por trata de personas que se lleva adelante ante el Tribunal Oral Federal de Paraná. "Jamás le faltó libertad para moverse, porque iba a comprar, salía", aseguró.





Sobre los mensajes hallados en su celular, que refieren el comercio sexual en fiestas privadas, dijo que dejó abierta su cuenta de Facebook y otra persona los envió: "Yo cometí un error, me voy a arrepentir toda la vida. "El celular se lo daba y lo tenía todo el día, nunca lo controlé, ni las fotos, ni tuve en cuenta que yo le había sacado fotos a mi mujer teniendo relaciones. Yo la torpeza que cometí, mi Facebook hasta el día de hoy estuvo abierto en una de las máquinas de la radio, porque nunca le cambié la clave", dijo.





Sobre su vínculo con la víctima, explicó: "Yo no le dije que vaya a trabajar, ella me pidió a mí en la fiesta de disfraces, a los gritos, que le de una mano porque venía el cumpleaños del nene y no tenía para la torta".





En el juicio declararon dos chicas que aseguraron que Alfonzo cobraba dinero a cambio de las relaciones sexuales que las jóvenes y adolescentes tenían con sus clientes. Al respecto, el imputado aseguró: "Yo nunca cobré una moneda de nadie". Sobre la denunciante dijo que "es víctima de verdad del sistema, de su madre, de su familia, de su vida, es una chica que andaba en la calle dando vueltas. Estuvo un año y medio tirada en la calle", relató.





Finalmente aclaró: "No tengo ninguna relación con Urribarri, ni con Cresto. No tienen nada que ver, cuántas familias han arruinado con esta mentira", y recordó: "El querellante (Daniel Cedro, que representa a la víctima y es concejal) fue a la cárcel a arreglar conmigo por plata para que los nombre a los dos en la causa, me ofertaron 300.000 pesos, en cuotas de 10.000 pesos que le iban a dar a mi madre".