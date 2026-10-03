Nacha Guevara en tres obras históricas que marcaron su carrera

La actriz y directora Nacha Guevara cumple 86 años y seis décadas de una carrera marcada por la búsqueda, la provocación y la reinvención

La actriz y directora Nacha Guevara cumple 86 años y seis décadas de una carrera marcada por la búsqueda, la provocación y la reinvención

Nacha Guevara , actriz, cantante, bailarina y directora, atravesó más de seis décadas de la cultura argentina y convirtió el escenario en un territorio para experimentar, provocar y volver a empezar. Este 3 de octubre cumple 86 años y su recorrido puede leerse también a través de algunas de las obras que definieron su identidad artística.

Desde sus primeros trabajos ligados a la canción y la poesía hasta sus grandes musicales, construyó una carrera marcada por la versatilidad y la búsqueda permanente. Cada espectáculo fue, a su manera, una nueva oportunidad para explorar otros lenguajes y reafirmar una personalidad escénica inconfundible.

Nacha canta Benedetti

Entre ellas aparece Nacha canta Benedetti, espectáculo nacido del encuentro artístico con el compositor Alberto Favero y de su vínculo con la poesía del uruguayo Mario Benedetti. El proyecto se convirtió en uno de los trabajos más representativos de la primera etapa de su carrera y consolidó una forma particular de unir música, poesía y escena. Canciones como Te quiero quedaron asociadas a esa etapa y a una artista que encontró en la palabra una herramienta para hablar de su tiempo.

Las mil y una Nachas

Otro punto de inflexión fue Las mil y una Nachas, estrenado en 1973. El espectáculo llevó al escenario una multiplicidad de personajes y una puesta visual de enorme despliegue, con escenografía de Claudio Segovia, música de Favero y coreografía de Ana Itelman. Nacha podía transformarse una y otra vez dentro de una misma función, en un juego escénico que resumía buena parte de su personalidad artística: humor, música, actuación, movimiento y una estética que se adelantaba a su época.

La obra también quedó atravesada por uno de los momentos más oscuros de su historia. Después de recibir amenazas de muerte, Guevara debió exiliarse. En 1975 intentó regresar con una nueva versión del espectáculo, pero antes de su estreno una bomba destruyó el teatro y provocó víctimas. La violencia política volvió a empujarla fuera del país y su carrera continuó en distintos escenarios de América y Europa.

Eva, el gran musical argentino

Pero si existe un personaje que ocupa un lugar central en su trayectoria es Eva Perón. En 1986, después de su regreso definitivo a la Argentina, Nacha estrenó Eva, el gran musical argentino en el Teatro Maipo. No solo fue su protagonista: también dirigió la obra y participó de su creación, con música de Alberto Favero, textos y letras de Pedro Orgambide y guion propio. El espectáculo recorrió la vida de Eva desde su llegada a Buenos Aires hasta su muerte y permaneció nueve meses en cartel.

Eva significó además un regreso artístico de gran dimensión y terminó convirtiéndose en uno de los trabajos más reconocidos de Guevara. La producción obtuvo nueve premios ACE, incluido el de Oro al mejor musical del año, y consolidó una interpretación que quedó entre las más recordadas de su carrera.

Tres obras, tres momentos y una misma artista: la que buscó nuevas formas de estar sobre un escenario, mezcló música y actuación, trabajó con grandes creadores y convirtió cada espectáculo en una oportunidad para reinventarse. A los 86 años, Nacha Guevara sigue siendo, antes que nada, una presencia singular de la escena argentina: una artista que hizo de no repetirse una forma de permanecer.

A lo largo de estas décadas, Guevara también construyó una relación particular con el público y con su propio oficio. Su carrera no quedó limitada a un género ni a una única manera de entender el espectáculo: pasó del café concert al teatro musical, de la canción a la actuación y de la interpretación a la dirección.