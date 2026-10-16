Laura Esquivel y Brenda Asnicar revivieron la magia de Patito Feo en el Gran Rex

A 19 años de su primera presentación en el mítico teatro porteño, las artistas regresaron con Amigas del Corazón, un espectáculo cargado de nostalgia

Laura Esquivel y Brenda Asnicar volvieron a encontrarse con el público argentino en el Teatro Gran Rex, donde presentaron Amigas del Corazón, el espectáculo que celebra el legado musical de Patito Feo. A 19 años de su paso por esa misma sala, las artistas protagonizaron una noche atravesada por los recuerdos, la emoción y los éxitos de una de las ficciones juveniles argentinas más populares.

El show contó con invitados especiales que se sumaron a distintas canciones. Gastón Soffritti participó en “Sueño de amor”, mientras que Thelma Fardin y Belén fueron parte de “Fiesta”. También se sumaron Julieta Poggio y Nicole para interpretar una versión de “Las Divinas”. El cierre llegó con “Un rincón del corazón”, con Laura, Brenda y todos los invitados sobre el escenario.

El regreso al Gran Rex tuvo un significado especial para las protagonistas. En 2007, presentaron allí La historia más linda en el teatro, con 34 funciones y más de 100.000 espectadores. Casi dos décadas después, volvieron a ese espacio para reencontrarse con quienes crecieron junto a Patito y Antonella, dos personajes que dejaron una huella en la televisión y en la música juvenil.

Con una puesta en escena renovada, Amigas del Corazón World Tour propone recuperar canciones como “Tango llorón”, “Amigos del corazón” y “Las Divinas”, desde una mirada que combina nostalgia y presente. La propuesta celebra la evolución de las artistas y de un público que hoy es adulto, pero conserva el vínculo afectivo con aquella historia. Más que una recreación del pasado, el espectáculo busca resignificar una etapa compartida y celebrar todo lo vivido desde entonces.

La gira comenzó en junio y tuvo una respuesta destacada en distintas ciudades europeas, entre ellas Atenas, Madrid, Marbella, Roma, Nápoles y Milán, con más de 40.000 entradas vendidas en sus primeras presentaciones, según la producción. Después del reencuentro porteño, Laura Esquivel y Brenda Asnicar continuarán el recorrido por Bolivia, con presentaciones previstas para el 17 de octubre en el FEXCO Arena de Cochabamba y el 18 de octubre en el Teatro al Aire Libre de La Paz.