Ya se sabía que la nominación espontánea fue hecha por La Tora, que en medio de su descargo luego de la eliminación de Juan, decidió hacer uso de dicha herramienta. Le dio tres puntos a Alfa "porque es todo lo que no tiene que ser la sociedad", y dos a Marcos "no me interesa compartir nada con él, fue el único que no saltó con lo de Alfa", dijo.