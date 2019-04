Game of Thrones en Spotify: cuáles fueron las canciones y podcasts más escuchados de la serie

La plataforma de streaming de música aprovechó la cercanía de la fecha de estreno de la última temporada de la serie estrella de HBO para revelar datos sobre qué consumen los fanáticos de la producción basada en los libros de George R.R. Martin .





Desde el 1° de enero de 2016, todas las bandas sonoras y playlists relacionadas con Game of Thrones en Spotify tuvieron más de 380 millones de streams. Además, más de 250.000 usuarios crearon sus propias playlists temáticas de la serie, y algunos incluso las realizaron basados en los personajes. Entre ellas, Tyrion Lannister es el personaje con más playlists hechas por los fanáticos: tiene más de 7.700.







Su banda sonora, compuesta por Ramin Djawadi, tiene varios hits. Light of the Seven, el tema que suena cuando Cersei explota el Septo de Baelor en el final de la temporada 6, es la composición de Djawadi con más reproducciones desde el 1° de enero de 2016 al 1° de abril de 2019. Le sigue la canción de los títulos y después The Winds Of Winter, que acompaña a Arya Stark mientras navega a Braavos al final de la temporada 4.





Por otra parte, los usuarios de Spotify escucharon casi 1,8 millones de horas de podcasts que incluyen Game of Thrones en su título; entre ellos, "Binge Mode: Game of Thrones" fue el podcast más escuchado.





Canciones con más reproducciones de las bandas sonoras oficiales de Game of Thrones en Argentina (desde el 1° de enero de 2016 hasta el 1° de abril de 2019):

Light of the Seven

Main Titles

The Winds of Winter

Main Title - From The "Game Of Thrones" Soundtrack

Blood of My Blood

Winter Has Come

Khaleesi

The Rains Of Castomere - From The "Game Of Thrones: Season 2" Soundtrackv

My Watch Has Ended

Maester

Personajes con las playlists más generadas por los usuarios a nivel mundial:

Tyrion Lannister

Hodor

Jon Snow

Cersei Lannister

Arya Stark

Samwell Tarly

Sansa Stark

Melisandre

Khal Drogo

Jaime Lannister

Países con más streams de música de Game of Thrones (desde el 1° de enero de 2016 hasta el 1° de abril de 2019):

Estados Unidos

Alemania

Reino Unido

España

Francia

Brasil

Canadá

México

Suecia

Países Bajos

Los podcasts de Game of Thrones más difundidos a nivel mundial (según las horas escuchadas desde el 1° de enero de 2016 hasta el 1° de abril de 2019)

Bonus track. Spotify preparó una playlist para escuchar antes de ver la última temporada de la serie.