Hace 21 días que en la ciudad de La Paz no tienen noticias del paradero de Juan Rivero, no obstante avanzan con las medidas de búsqueda en la causa que dirige el fiscal Oscar Sobko. Rivero, de 77 años, se encuentra desaparecido desde el 1° de julio en zona del ejido sur. Hasta el momento la Jefatura Departamental La Paz ha realizado rastrillajes con personal policial, la División Montada con siete perros de rastreo y la colaboración de Bomberos Voluntarios de Chajarí, General Ramírez, Aldea Brasilera, familiares de Rivero y un especialista en tecnología con un drone, informó Diario La Paz.

juan rivero.jpg Rivero, de 77 años, se encuentra desaparecido desde el 1° de julio en zona del ejido sur.

Hasta ahora las tareas no han arrojado resultados positivos. En los últimos días se profundizó la búsqueda con tareas de desagote de cuatro aljibes ubicados en cercanías del domicilio de Rivero, en zona del ejido. Pero tampoco encontraron rastros de Rivero.

“Se solicita a la población información sobre su paradero, ya sea en la dependencia policial más cercana o a los números 101 o del Jefe de la Departamental de Policía 3437-606992” indicaron desde la Jefatura.

“Según el testimonio de familiares directos, Rivero es una persona que no contaba con problemas de salud, no salía de su domicilio, salvo unos pocos metros de su ubicación y siempre volvía, no era de alejarse demasiado y mucho menos por muchas horas”, aseguró el subjefe de la Departamental policial de La Paz, José Luis Riquelme.