El directivo de la radio radicó la denuncia formal y aguarda novedades en las próximas horas. "Hace diez años atrás entraron a robar, pero más allá del faltante no hicieron tanto daño. Lo que vemos hoy es que rompieron todo, el costo de reparación es altísimo", dijo.

lt 15 2.jpg Concordia: por robo y vandalismo LT 15 quedó fuera del aire

En 2019 ocurrió un hecho similar a LT 39, radio Victoria

El 21 de julio de 2019 vándalos destruyeron la antena de transmisión de LT 39 Radio Victoria y la emisora estuvo sin aire. En ese momento Mario Chesini, director del medio, indicó a UNO que apenas había arrancado la programación cuando la radio salió del aire, aproximadamente a las 7.05.

A simple vista podía observarse las riendas de la estructura de hierro cortadas y que los malvivientes desenroscaron intencionalmente los tensores. “Afortunadamente la torre se cayó por tramo a modo de implosión y no hacia los costados. De todos modos no hay vecinos cerca del lugar”, señaló respecto al predio, ubicado en la zona del ex ingenio azucarero de Victoria.