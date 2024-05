Concordia: ordenaron prisión preventiva para el parapsicólogo denunciado por abuso

tribunales concordia domiciliaria herir un ladrón.jpg La Justicia de Concordia condenó por homicidio a la kinesióloga Soledad Mitre.

Se recordará que el miércoles debía tener lugar una audiencia clave para continuar con la denuncia penal que radicó Pesis en octubre de 2022. Sin embargo, cinco minutos antes de empezar la instancia, el juez comunicó su suspensión debido a que el imputado cambió de abogados y no se dieron las notificaciones correspondientes. En este marco, la joven concordiense -quien se puso al hombro la causa y decidió hacer pública su denuncia en abril de 2023- remarcó que esta información se conocía desde el 15 de mayo: "No sabemos quién en Fiscalía no hizo el papel que avisa del cambio de abogados", había expresado.

Múltiples testimonios contra R.A.Z

El presunto "sanador" de Concordia es conocido en la localidad por tener su consultorio en calle Las Heras, donde habría atendido por más de 30 años. A partir de dar a conocer su denuncia en las redes sociales, Aldana comenzó a recibir múltiples mensajes de presuntas víctimas que habrían sufrido lo mismo que ella. Hasta el momento, serían al menos 60 las personas abusadas y dos las denunciantes penales.

PRISIÓN PREVENTIVA PARAPSICÓLOGO CONCORDIA.jpg

Aldana había contado a UNO que asistió a este curandero a partir de sus familiares, ya que padecía de una severa depresión: "Me dijo que estaba embarazada y esta situación para mí era imposible por los problemas que arrastraba. Ese día me abusó con la excusa de cortar la gestación (...) Este tipo siempre trabajó de la misma forma y muchos testimonios que me relataron tenían la misma dinámica: engaños de embarazo, problemas sexuales o de ovarios y se aprovechaba de la gente".